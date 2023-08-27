مدير مكتبة الإسكندرية: «الرواية» في طليعة الكتب المُباعة خلال الفترة الأخيرة| فيديو

قال أحمد زايد، مدير مكتبة الاسكندرية، إن هناك نهرًا من الانتاج الروائي العربي المصري قادم من الشباب، مشيرًا إلى أن الرواية في طليعة الكتب المُباعة خلال الفترة الأخيرة، كما أن إنتاج الشعر جيد للغاية، وهناك الكثير من الفرق الفنية الرائعة التي تقوم بالغناء بشكل جيد.



وتابع "زايد"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الأحد، أن هناك تفتح ثقافي في مصر لم يؤت ثماره بعد، مشيرًا إلى أن 25 يناير و30 يونيو وكل هذا الزخم الذي حدث في المجتمع المصري؛ من الضروري أن ينتج ثقافة أو شيئًا ما، خاصة في الجوانب الثقافية.



ولفت إلى أن مصر لا تحتوي الآن على مثقفين كبار على شاكلة نجيب محفوظ أو إحسان عبد القدوس، ولكنهم قادمون، مشيرًا إلى أن الثقافة المصرية ليست في أزمة، ولا يجب الحديث بهذه الصورة، لأن هذا يؤدي إلى نوع من الإحباط، وقال: "مصر تلد دائمًا الكثير من المثقفين، حتى لو تلكأ الإنتاج الثقافي لفترة معينة"