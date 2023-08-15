مدير مكتبة الإسكندرية: معرض "أول مرة #30" يركز على أعمال شباب الفنانين

أكد مدير مكتبة الإسكندرية الدكتور أحمد زايد، أن معرض "أول مرة #30"، والذي يضم أعمال شباب الفنانين، تمثيل لتوجه المكتبة في التركيز على الشباب ، مشيرًا أن الإنسان المصري لديه قدرة هائلة على الابتكار والإبداع في مجالات كثيرة.

وقال زايد إن سن الشباب المتقدمين للمعرض يتراوح بين 16 و 30 عاما ، ويقدموا باقة من الأعمال الفنية ، موضحًا أن مكتبة الإسكندرية ستتوسع من العام القادم في المسابقات ذات الجوائز المالية للشباب حول موضوعات "الفن" و"الرواية" و"المسرح" و"الشعر" و"القصة القصيرة" و"القراءة" " .

وقال مدير إدارة المعارض والمقتنيات الفنية بمكتبة الإسكندرية الدكتور جمال حسني ، إن الفعاليات هذه المرة تختلف عن معرض أجندة ، لأنه يعرض كل أنواع الفنون ولكن يركز على شكل آخر من أشكال الأداء، مشيرا إلى أن المعرض يركز على تجربة الفنان المتكاملة وأن يكون هناك مجموعة من الشباب الواعدين الذين يقدمون أعمالهم الفنية الكاملة ، وهذا هو السبب وراء تسمية المعرض.

وأكد نحن نسعى لجذب الفنانين الشباب من كل أنحاء الجمهورية وأن المعيار الأساسي للقبول يتمثل في الحبكة والجودة الفنية.

يذكر أن المعرض يستمر حتى يوم السبت 9 سبتمبر المقبل، يوميًا من الساعة التاسعة والنصف صباحًا حتى السابعة مساءً، ما عدا أيام الجمعة، أما السبت من العاشرة صباحًا إلى الثانية ظهرًا، بقاعة المعارض الشرقية بمركز المؤتمرات بمبنى المكتبة.