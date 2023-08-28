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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لبحث مجالات التعاون.. محافظ الإسكندرية يستقبل قنصل روسيا ووفد إقليم كراسنودار

القنصل الروسي يزور
القنصل الروسي يزور محافظ الإسكندرية

استقبل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم الاثنين كارين فاسيليان قنصل عام روسيا بالإسكندرية، ومعه وفد من إقليم كراسنودار بروسيا لبحث مجالات التعاون بين الجانبين.

وفي بداية اللقاء؛ ثمن المحافظ العلاقات المصرية الروسية، ورحب الشريف بأعضاء الوفد والذي يتضمن نواب لرؤساء العديد من الجامعات الروسية والتي يدرس بها حوالي ١٨ ألف طالب مصري، وأشاد بالجامعات الروسية والتي تتميز بالتقدم التكنولوجيا.

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ومن جانبه؛ أوضح القنصل أن مصر تعد شريك استراتيجي لروسيا. كما أنه من المقرر أن يتم توقيع اتفاقية توأمة بين الإسكندرية والإقليم، وأشار القنصل إلى أن إقليم كراسنودار يشتهر بالزراعة. 
 
وخلال اللقاء؛ استمع الحضور لعرض موسيقى قدمته الطفلة انستازيا، حيث قامت بالعزف على آلة الكمان وأبهرت الحضور بأدائها المحترف رغم صغر سنها.

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