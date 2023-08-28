بالقانون .. احذر تعريض حياة الصغار للخطر

حرص قانون الطفل، علي حماية حقوق الأطفال بمختلف الجوانب الحياتية، كما لم يغفل مناقشة كافة الحالات التي يمكن أن تسهم في تعريض حياته للخطر سواء بإستغلال مادى أو معنوى أو جنسي، ولهذا واجه القانون هذه الأفعال بعددا من العقوبات ..نستعرضها في السطور التالية.

ونصت المادة (116 مكررا أ)، علي أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من استورد أو صدر أو أنتج أو أعد عرض أو طبع أو روج أو حاز أو بث أى أعمال إباحية يشارك فيها أطفال أو تتعلق بالاستغلال الجنسى للطفل، ويحكم بمصادرة الأدوات والآلات المستخدمة في ارتكاب الجريمة والأموال المتحصلة منها، وغلق الأماكن محل ارتكابها مدة لا تقل عن ستة أشهر، وذلك كله مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية.

ومع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بذات العقوبة كل من:

- استخدام الحاسب الآلى أو الإنترنت أو شبكات المعلومات أو الرسوم المتحركة لإعداد أو لحفظ أو لمعالجة أو لعرض أو لطباعة أو لنشر أو لترويج أنشطة أو أعمال إباحية تتعلق بتحريض الأطفال أو استغلالهم في الدعارة والأعمال الإباحية أو التشهير بهم أو بيعهم.

- استخدام الحاسب الآلى أو الإنترنت أو شبكات المعلومات أو الرسوم المتحركة لتحريض الأطفال على الانحراف أو لتسخيرهم في ارتكاب جريمة أو على القيام بأنشطة أو أعمال غير مشروعة أو منافية للآداب، ولو لم تقع الجريمة فعلاً.