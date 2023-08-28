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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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مصر بلدي: دعمنا لترشح الرئيس السيسي لاستكمال رؤية مصر 2030

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

قال سيف الإسلام عبد الباري رئيس حزب مصر بلدي، إنّ دعم الحزب وتحالف الأحزاب المصرية لترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي جاء لاستكمال رؤية مصر 2030، وانطلاقا من المسؤولية الوطنية التي تقع على الحزب ، حيث يدرك خطورة المرحلة الراهنة في ظل التحديات التي يمر بها العالم مثل الأزمة الاقتصادية وغيرها من التحديات التي تفرض علينا الحفاظ على المكتسبات التي حققتها الدولة المصرية في السنوات العشرة الماضية في كل قطاعات الدولة المصرية بقيادة رئيس الجمهورية.

رئيس حزب مصر بلدي يتحدث عن دعم ترشح الرئيس السيسي للانتخابات

وأضاف "عبدالباري" في مداخلة هاتفية لفضائية «إكسترا نيوز»: "استكمالا للعطاء والتنمية وبناء الجمهورية الجديدة يعلن عضو حزب مصر بلدي عضو تحالف الأحزاب المصرية والذي أتولى رئاسته دعمنا الكامل واصطفافنا خلف القيادة السياسية وتأييدنا للرئيس عبدالفتاح السيسي وترشيحه لفترة رئاسية جديدة لاستكمال رؤية مصر 2030 والحفاظ على ما حققته القيادة السياسية على مدار الـ10 سنوات الماضية".

وتابع، أن الدولة المصرية حققت إنجازات في كل المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبنية التحتية، وكل ذلك كان له بالغ الأثر في حياة المواطنين، مشيرًا إلى أن الحزب يدعم رئيس الجمهورية بشكل كامل خلال الفترة المقبلة دعما لمسيرة التنمية والإنجازات. 

السيسي الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس حزب مصر بلدي إكسترا نيوز رئيس الجمهورية

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