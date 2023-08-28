حزب المصريين: الرئيس السيسي أنقذ مصر من النفق المظلم وقضى على الإرهاب

أكد حسين أبو العطا، رئيس حزب المصريين، وأحد أعضاء تحالف الأحزاب المصرية ، أن الرئيس السيسي أنقذ مصر من الدخول في النفق المظلم ونجح في انقاذ الدولة من الإرهاب.

وقال حسين أبو العطا، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحياة اليوم”، عبر فضائية “الحياة”، إن المرحلة الحالية لا تقل أهمية عن مخاطر الإرهاب، لأن الحالة الاقتصادية صعبة، وهناك مخططات من الخارج لاستهداف مصر.

الوقوف صف واحد

وتابع رئيس حزب المصريين، أن الإنجارات التي قام بها الرئيس السيسي كبيرة ، معلقا “احنا واقفين مع دولتنا وريسنا ومؤسساتنا ولن نلتفت إلى الشائعات التي تهدف لإسقاط الدولة وأطالب الشعب المصري بالوقوف صف واحد للتصدي للمخاطر التي تحيق بالدولة”.