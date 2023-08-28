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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأمين العام للتعاون الإسلامي يشيد بدور العراق في التصدي لجريمة حرق المصحف

وزير الخارجية العراقي
وزير الخارجية العراقي وأمين عام التعاون الإسلامي

التقى الأمين العام لـ منظمة التعاون الإسلامي، حسين إبراهيم طه، اليوم الاثنين في بغداد، فؤاد حسين، وزير خارجية جمهورية العراق.

وأشاد الأمين العام بالدور النشط الذي تلعبه جمهورية العراق، ودورها البارز في التصدي لجريمة حرق المصحف الشريف والدعوة لاجتماع استثنائي لمجلس وزراء الخارجية والقرار المهم الذي صدر عن الاجتماع.

كما قدم الامين العام لوزير الخارجية العراقي إحاطة عن القضايا التي تحتل الصدارة في جدول أعمال منظمة التعاون الإسلامي، وفي مقدمتها ظاهرة الإسلاموفوبيا.

وأكد وزير خارجية العراق على ضرورة الوقوف بحزم ووضع الآلية المناسبة للتصدي لظاهرة الإسلاموفوبيا ومنعها بقوة وحزم، وأكد فؤاد حسين استعداد العراق للعمل بشكل وثيق مع منظمة التعاون الإسلامي بشأن وضع الآليات المناسبة للوقوف بوجه هذه التحديات الكبيرة.

كما بحث الجانبان التعاون الثنائي بين جمهورية العراق ومنظمة التعاون الإسلامي في المجالات كافة.

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