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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

أطلق الرصاص على الشرطة.. السجن المشدد 4 سنوات لعامل في أسيوط

الدائرة الحادية عشر
الدائرة الحادية عشر بمحكمة جنايات أسيوط

عاقبت الدائرة الحادية عشرة بمحكمة جنايات أسيوط ، عامل ، بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لاتجاره في المواد المخدرة ، والحبس لمدة سنة لإطلاقه أعيرة نارية صوب قوات الشرطة بقرية بني طالب بمركز الفتح في أسيوط. 


صدر الحكم برئاسة المستشار خالد أحمد عبد الغفار رئيس الدائرة وعضوية المستشارين أسامة علي فراج وأحمد حسونة عزب نائبا رئيس المحكمة وأمانة سر سيد علي بكر وأحمد سمير غويل.


تعود وقائع القضية رقم 415 لسنة 2023 جنايات مركز الفتح إلى ورود معلومات للنقيب تامر شندي معاون مباحث مركز شرطة الفتح تفيد قيام المتهم " محمد . ت . إ " 31 عاما عامل ، مقيم قرية بني طالب والسابق اتهامه في 4 قضايا سلاح ، بالاتجار في المواد المخدرة. 


وبتقنين الإجراءات القانونية قاد النقيب تامر شندي و الملازم أول محمد عادل عزت معاونا مباحث مركز شرطة الفتح قوة من الشرطة السريين بعد ورود معلومات بتواجد المتهم أمام مسكنه حاملا كمية من المواد المخدرة ويقوم بترويجها على عملائه من المتعاطين وحائزا سلاحا ناريا .

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وفرضت قوات الشرطة كردونا امنيا بمحيط منزل المتهم وما أن شاهدهم المتهم وقام بإطلاق أعيرة نارية صوب قوات الشرطة وعلى إثرها بادلته القوات إطلاق الأعيرة النارية حتى تمكنت من السيطرة عليه والإمساك به وبحوزته سلاحا ناريا " بندقية خرطوش " وبتفتيشه عثر بحوزته على 318 امبول بلاستيك يحتوي على مادة الشابو المخدر و مبلغ مالي 530 جنيها كما عثر بحوزته على ملعقة ومقص معدنيين كما عثر بحوزته على طلقات نارية. 


وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح الناري بقصد الدفاع عن تجارته والأدوات بقصد استخدامها في تجهيز المواد المخدرة .

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