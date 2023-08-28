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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

هند صبري تشارك صورا بدون مكياج.. والجمهور: كبرتي بس قمر

صدى البلد

شاركت الفنانة هند صبري متابعيها عدة صور جديدة من عطلتها الصيفية عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

 

وظهرت هند في الصورة علي الشاطئ بدون مكياج، مما أثار إعجاب ودهشة متابعيها.

 وجاءت بعض التعلقات كالاتي : مها تكبري قمر ، كبرتي اوي بس قمر ، أحلى واحدة.

وكان قد فاز فيلم "بنات ألفة" بطولة النجمة هند صبري، وإخراج التونسية كوثر بن هنية، والذي تشارك قنوات راديو وتلفزيون العرب ART في إنتاجه بجائزة "العين الذهبية".

بذلك تصل عدد جوائز الفيلم بالمهرجان إلى ٣ جوائز بعد حصوله على جائزتي "السينما الإيجابية" والتي تمنح للفيلم الطويل الأكثر إيجابية في قائمة الأفلام المرشحة بالمسابقة الرسمية في مهرجان كان السينمائي، و تكافئ هذه الجائزة الفيلم الأكثر تناولا للسينما كوسيلة لتغيير نظرتنا للعالم وخدمة الأجيال القادمة نحو عالم أكثر إيجابية.

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