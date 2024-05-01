أخبار الفن.. باسم سمرة يوجه رسالة لـ أحمد السقا ودعاء مؤثر من رانيا فريد شوقي لوالدتها الراحلة

نشر قسم الفن بموقع صدى البلد، على مدار اليوم الثلاثاء ، العديد من الأخبار العالمية والمحلية الهامة.





"كلها إشاعات".. باسم سمرة يوجه رسالة لـ أحمد السقا على طريقته الخاصة

مازح الفنان باسم سمرة الفنان أحمد السقا على طريقة شخصية عيسي الوزان الذى قدمها ضمن أحداث مسلسل “العتاولة” الذى شارك فى الماراثون الرمضاني ٢٠٢٤.



ألحان لـ حميد الشاعري ضمن أفضل 50 أغنية عربية في القرن الـ 21



أعلنت مجلة "rolling ston" الأمريكية العالمية عن أفضل 50 أغنية عربية في القرن الـ 21، وفق دراسات متخصصة في مجال الموسيقى، عبر استشارة لجنة من الأكاديميين والصحفيين الموسيقيين ومحترفي الصناعة والمؤرخين والفنانين، وأخذ الترتيب النهائي في الاعتبار جودة الأغنية وشعبيتها وتأثيرها الثقافي.



بقالب غنائي درامي .. جنات تطرح أغنية "بنعيش مع ناس"



بعد ترقب وإنتظار بين صفوف متابعيها على مواقع التواصل الإجتماعي، صدرت أحدث أغنيات النجمة المغربية جنات بعنوان "بنعيش مع ناس" حصرياً على موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب ومنصة ساوند كلاود الرقمية.

رسالة مؤثرة من رانيا فريد شوقي لوالدتها الراحلة

حرصت الفنانة رانيا فريد شوقي، على تذكر والدتها الراحلة، بعد مرور 40 يوما على وفاتها، داعيةً لها أن يتغمدها الله بواسع رحمته.