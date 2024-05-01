عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضبط مركز للعلاج الطبيعي وعيادة للجلدية تقوم بالاتجار بأدوية وأجهزة طبية غير مرخصة

صدى البلد

وجه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف باستمرار الحملات التفتيشية على المنشآت الصحية على مستوى المحافظة ،مع ضرورة امتداد الحملات للقرى والعزب، وإعداد تقارير دورية عن نتائج الحملات  لتقييم الجهود المبذولة في هذا المجال المهم، خاصة وأنه يتعلق بخدمة حيوية يقدمها قطاع خدمي في مقدمة أولويات الدولة.

 

وأشار غنيم إلى أن المحافظة تنفذ خطة رقابية في هذا الشأن تضم  الجهات المعنية وذات الصلة مع إتاحة نوافذ وقنوات عديدة لاستقبال مقترحات وشكاوى المواطنين التي تتعلق بالقطاع لاتخاذ الإجراءات اللازمة. 

حملة على بعض المنشآت والمراكز الطبية


جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير عرضه "د.محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة"، وتضمن الإشارة إلى تكليف الدكتور أحمد عبد العظيم مدير إدارة العلاج الحر، بعمل حملة على بعض المنشآت والمراكز الطبية الخاصة بمركز ومدينة بني سويف،  ضمن خطة المديرية التي يتم تنفيذها تحت إشراف من وزارة الصحة والمحافظة وتنفيذا لتوجيهات المحافظ بتكثيف مثل تلك الحملات لتحقيق الانضباط في الخدمة الصحية بمختلف أماكنها ومكوناتها .

حيث قامت الحملة بالمرور علي مركز للعلاج الطبيعي يحتوي على أدوية مهربة وغير مصرح بتداولها وجهاز لشد الوجه وترهلات الجلد وغير مسموح باستخدامه في العلاج الطبيعي، علاوة على ضبط عيادة لعلاج الأمراض الجلدية بها أدوية " غير مرخصة" خاصة بالشعر والبشرة والتخسيس الموضوعي، وأدوية أخرى مجهولة المصدر  وجهاز ليزر ذات تردد عالي غير مرخص فضلاً عن  ضبط عيادة أسنان تحوي جهاز أشعة غير مرخص ومما يعرض المرضي للخطر، وتم عمل المحاضر اللازمة تمهيدا  لاستكمال باقي  الإجراءات القانونية حياله تلك المنشآت

محافظ بني سويف يتفقد أعمال إحلال وتجديد مستشفى ناصر

وفد سياحي ألماني يزور منطقة آثار بنى حسن بالمنيا

هذا وقد شارك في الحملة كل من  الدكتورة نورهان طه، الدكتور مايكل أشرف مساعدي مدير إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة. 
 

اذ الإجراءات اللازمة اجراءات اتخاذ الإجراءات اللازمة الحملات التفتيشية المراكز الطبية القانوني ترهلات الجلد تحقيق الانضباط بني سويف توجيهات المحافظ محمد هاني غنيم محافظ بني سويف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بشرى سارة.. انخفاض أسعار الألبان |اعرف السعر وصل كام؟

أنا سينجل.. ندى الكامل تعلن طلاقها بعد عام من الزواج

عيد الأضحى على الأبواب.. هل تحل لحوم النعام بديلا بعد حملات المقاطعة؟

خالد الغندور: الأهلي يقترب من حسم صفقة نجم الزمالك

وفاة نجل رئيس مجلس النواب الليبي في القاهرة

التعليم تعلن إجراءات إعادة اجتياز تدريبات مسابقة 30 ألف معلم للدفعة الأولى

قرار قضائي عاجل ضد مرتضى منصور بتهمة السب والقذف.. تفاصيل

ذكرى الخيانة.. لماذا تمنع الكنيسة القبلات والأحضان خلال الـ3 أيام الأخيرة من أسبوع الآلام؟

موضوعات متعلقة

قافلة طبية تقدم خدماتها المجانية بقريتين بمركز الواسطى فى بني سويف

ترشيحاتنا

هل التدخين يُبطل الوضوء؟ .. أستاذ بجامعة الأزهر يرد بمفاجأة

حكم دفع الزكاة لشراء أدوية للمرضى الفقراء .. دار الإفتاء ترد

الأزمة بتكبر.. شرط الشيخ محمد أبو بكر للاعتذار لـ ميار الببلاوي |فيديوجراف

مَنْ يُصلّي إمامًا بالناس العَالِم أم الحَافظ؟.. أمر يختلف عليه الناس

بالفيديو.. كبير الأطباء الشرعيين يكشف مفاجأة عن وفاة محمد مرسي.. تفاصيل

تأجل الحسم| التعادل 2-2 يحسم مواجهة بايرن ميونيخ وريال مدريد


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بأسعار مش هتصدقها وإمكانيات خارقة..شركة HMD تطلق هواتف نوكيا 215 و225 و235

جوائز المسابقة الدولية بمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير.. القائمة الكاملة

تتخطى 100 ألف جنيه.. سعر غير متوقع لإطلالة لجين عمران الأخيرة

بفستان سواريه.. زوجة ماجد المصري تستعرض جمالها بإطلالة أنيقة عبر إنستجرام|شاهد

فيديو

برومو حلقة ياسمين عبدالعزيز مع "صاحبة السعادة" تريند رقم واحد على يوتيوب

حملة لتوفير أجهزة كمبيوتر.. دعوات لتأهيل المدارس لتعليم التكنولوجيا | تفاصيل

أمطار في عز الحر.. الأرصاد تحذر هذه المناطق من الطقس

أنت محبوبي.. بتول بني تطرح أحدث أغنياتها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: معلم المرحلة.. وتطوير التعليم المصري

محمد عبيد

محمد عبيد يكتب: حملات مقاطعة اللحوم والأسماك ليست الحل

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: عمال مصر والجمهورية الجديدة

شريف نادي

شريف نادي يكتب: ليبيا وستيفاني خوري

فتحية محسن زناتي

فتحية محسن زناتي تكتب: الشباب والمشاركة السياسية

علاء زياد

علاء زياد يكتب: يوم الأرض.. الكوكب مقابل البلاستيك شعار العام 2024

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: هل يلتقي الزمالك والأهلي في السوبر الأفريقي؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: شيء من فيض الكتمان!

اﻟﻤﺰﻳﺪ