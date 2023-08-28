أول رد من عماد البناني على رفض بعض جماهير الزمالك لتوليه الإدارة.. فيديو

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن هناك وقفات احتجاجية داخل نادي الزمالك، بعد قرار وزير الرياضة بتعين الدكتور عماد البناني مديرا تنفيذا لنادي الزمالك.

وقال أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، إنه تواصل مع الدكتور عماد البناني، وحصل منه على بعض التصريحات الخاصة حول موقفه من رفض الجمعية العمومية لتوليه منصب المدير التنفيذي للزمالك.

موقف عماد البناني من احتجاجات الجمعية العمومية بالزمالك



وأضاف موسى، مساء اليوم السبت، أن عماد البناني مستمر في مهمته لحين إجراء الانتخابات في الزمالك، حيث سيتم فتح باب الترشح لانتخابات الزمالك يوم 4 سبتمبر المقبل، وتسليم النادي لمجلس إدارة منتخب يوم 20 أكتوبر المقبل.

موقف أحمد سيد زيزو



وتابع الإعلامي أحمد موسى، أنه لا يوجد مانع نهائيا في أي شخص يريد التظاهر ضد الزمالك، موضحًا أن البناني أكد أنه جاء لمهمة معينة وسيستمر في تنفيذها ووفقا للمعايير الإدارية المنصوص عليها، معقبًا: «البناني قال معنديش مانع في أي شخص يحتج أو يتظاهر ضدي أهلا وسهلا بيه»،



ولفت أحمد موسى، إلى أن عماد البناني سيعقد جلسة غدا الثلاثاء مع المدير الفني لنادي الزمالك، بجانب بحث موقف احمد سيد زيزو، وحل كافة المشاكل التي تواجه الفريق.

