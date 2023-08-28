أحمد موسى يكشف تفاصيل حواره مع المدير التنفيذي لنادي الزمالك.. فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إنه أجرى اتصالا بـ عماد البناني، المدير التنفيذي لنادي الزمالك.

وأشار الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد"،: "عماد البناني، المدير التنفيذي لنادي الزمالك، قال لي إحنا مستمرين في مهمتنا ومكلفين بمهمة وسنسلم نادي الزمالك لمجلس منتخب، وأهلا وسهلا بمن يريد التظاهر".

وأضاف: "عماد البناني قال أيضا أنا جاي لمهمة محددة وهي إجراء انتخابات، واللجنة مستمرة حتى تسليم نادي الزمالك لمجلس منتخب، وسيكون هناك بيان عن تفاصيل انتخابات نادي الزمالك".



وأشار: "4 سبتمبر فتح باب الترشح لانتخابات نادي الزمالك، و20 أكتوبر إجراء انتخابات نادي الزمالك".

وتابع: "عماد البناني قال إنه سيقوم بتنقية الجمعية العمومية لنادي الزمالك، وسيتم غدا بحث ملف التجديد لزيزو".

