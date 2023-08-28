تعرف على قرارات مجلس جامعة دمياط

انعقد اليوم ، بقاعة مجلس جامعة دمياط بمبنى الإدارة العامة، مجلس الجامعة بجلسته رقم (198) برئاسة الدكتور حمدان ربيع المتولى القائم بعمل رئيس جامعة دمياط، وعضوية نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات، وتولى أمانة سر الجلسة السيد أمين عام الجامعة.

واستهل المتولي المجلس بتوجيه الشكر للدكتور حمزة قابيل عميد كلية الطب وجميع القائمين لما بذلوه من جهد في تنفيذ القافلة الطبية التي أقيمت داخل الحرم الجامعى لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والإداريين للإطمئنان على صحتهم.

كما قام بتكريم الوفد المشارك من أعضاء هيئة التدريس والإداريين المشاركين في القافلة التنموية بمدينة العريش وتوجيه الشكر لهم .

وكرم رئيس الجامعة فريق عمل مركز الخدمة العامة بكلية التربية النوعية ، بقيادة الدكتور محمد عماشة عميد كلية التربية النوعية ، وتكريم فريق عمل وحدة التصنيع الغذائي والألبان بكلية الزراعة بقيادة الدكتور متولى سليم عميد كلية الزراعة ، وذلك لما يقدمونه من منتجات غذائية عالية الجودة ، وستعمل على تفعيل الاستفادة منها بتوفير الدعم المالى اللازم حتى يتم زيادة الانتاج وفتح منافذ للتوزيع لزيادة موارد الجامعة الذاتية.

واتخذ المجلس العديد من القرارات ، منها منح اللقب العلمي لعدد (1) لوظيفة أستاذ ، و (5) لوظيفة أستاذ مساعد، و(11) درجة دكتوراه، و(25) درجة ماجستير، وتعيين (3) بوظيفة مدرس.