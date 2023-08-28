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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ابنة نانسي عجرم تأسر القلوب بغناء "تيجي ننبسط" على طريقة والدتها.. فيديو

صدى البلد

نشرت الفنانة نانسي عجرم، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيديو لابنتها ليا .

وظهرت وهي تغني أغنية "تيجي ننبسط" علي طريقة والدتها ، مما حازت علي اعجاب و تفاعل متابعيها.

وعلقت نانسي عجرم، على الفيديو قائلة: "تيجي ننبسط على طريقة ليا".

وكشفت الإعلامية نهاد سمير، عن حقيقة انفصال نانسي عجرم، قائلة “انتشرت بالفترة الأخيرة شائعة عن انفصال الفنانة نانسي عجرم عن زوجها فادي الهاشم، ولكن أكدت مصادر كثيرة أن هذا الخبر غير صحيح”.

 

وقالت الإعلامية نهاد سمير، خلال برنامج “صباح البلد” المذاع عبر فضائية “صدى البلد”، ويرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، أن هناك مصادر أكدت أن الفنانة نانسي عجرم وزوجها حاليا فى فرنسا مع بناتهما يقضون إجازة الصيف معا، موضحة “وصلت أخبار الشائعات أيضا إلى الفنانة هنا الزاهد والفنان أحمد فهمي، ومن الواضح أن تلك الأخبار غير صحيحة”.

 

 

وتابعت الإعلامية نهاد سمير، أن موسم جدة حضر حفلة يطلق عليها كاسيت 90، وكانت أجواؤها حماسية، لافتة إلى أن من شارك من نجوم التسعينيات فى الحفلة هم: محمد محيي وهشام عباس وإيهاب توفيق ومصطفي قمر وسيمون وحسام حسني وخالد عجاج".

 

https://www.instagram.com/reel/CwfrVQ4tFP9/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRlODBiNWFlZA==

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