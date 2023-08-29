السعودية توقع اتفاقية تطوير منطقة صناعية خالية من انبعاثات الكربون| تفاصيل

وقَّعَت المملكة العربية السعودية، ممثلة في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية ، اتفاقية شراكة إستراتيجية مع "سكاي تاور" بهدف تطوير منطقة صناعية خالية من انبعاثات الكربون في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية.

وبحسب وكالة أنباء السعودية الرسمية “واس”، فقد أوضحت المدينة أن هذه الشراكة تهدف إلى تسخير خبرات وموارد الجهتين لتطوير وتحسين الاستدامة في المملكة بما يتماشى مع مبادرات السعودية الخضراء.

وأشارت المدينة إلى أن هذا التعاون سيجذب العديد من الاستثمارات،ويقدم فرصة التعرف على الفرص الاستثمارية الموجودة في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية.

وتسعى مدينة الملك عبدالله الاقتصادية إلى جذب الشركات الكبرى ، اعتمادًا على موقعها الإستراتيجي وبنيتها التحتية المتقدمة والمميزة وربطها بالطرق السريعة والسكك الحديدية؛لتكون البوابة العالمية الواقعة على ممر البحر الأحمر على الساحل الغربي للمملكة العربية السعودية.