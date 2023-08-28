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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رغم الاتهامات .. ترامب يتقدم على بايدن في استطلاع عن السباق الرئاسي

ترامب وبايدن
ترامب وبايدن

أظهر استطلاع جديد أن الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، يتقدم على الرئيس جو بايدن، في السباق الرئاسي، على الرغم من الاتهامات التي يواجهها ترامب أمام القضاء الأمريكي.

وكشف الاستطلاع، الذي أجرتاه مؤسسة شوين كوبرمان للأبحاث، أن 45% من الأمريكيين كانوا سيصوتون لصالح ترامب لو جرت الانتخابات الرئاسية الآن، مقابل 44% لصالح بايدن. ولم يحدد 11% موقفهم.

وقيم 44% ممن تم استطلاع آرائهم عمل بايدن في منصب الرئاسة إيجابيا، فيما أبدى 54% موقفا سلبيا تجاه أدائه.

وكانت تقييمات 52% لعمل ترامب في البيت الأبيض إيجابية، و44% سلبية.

وفي وق تسابق من اليوم، قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، إنه سيستأنف تاريخ المحاكمة المحدد في قضية الانتخابات، وذلك بعدما حددت قاضية اتحادية يوم 4 مارس العام القادم، موعدًا لبدء محاكمته جنائيًا، بتهمة محاولة تغيير نتيجة انتخابات عام 2020 التي انتهت بخسارته في محاولة فاشلة للبقاء في السلطة.

أول تعليق من ترامب بعد تحديد موعد محاكمته

القضاء الأمريكي يعلن موعد مثول ترامب أمام المحكمة في جورجيا

وقالت القاضية تانيا تشوتكان: "للجمهور الحق في التوصل إلى حل سريع وفعال لهذه القضية".

ويواجه ترامب أربع اتهامات متعلقة بمزاعمه بشأن سرقة الانتخابات، والهجوم الذي شنه أتباعه في السادس من يناير 2021 على مبنى الكونغرس الأمريكي (الكابيتول) في العاصمة واشنطن، لكنه نفى جميع التهم.

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