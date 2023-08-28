القضاء الأمريكي يعلن موعد مثول ترامب أمام المحكمة في جورجيا

ذكرت شبكة “سي إن بي سي” الأمريكية، اليوم الإثنين، نقلا عن وثيقة صادرة من محكمة مقاطعة فولتون، أنه سيتم توجيه الاتهام رسميا للرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، أمام المحكمة في جورجيا 6 سبتمبر المقبل.

وكشفت الوثيقة، أن ترامب سيمثل أمام المحكمة في الساعة 09:30 بالتوقيت المحلي.

وحسب شبكة “سي إن بي سي”، فإنه من المقرر في هذا التاريخ مثول بقية المتهمين في قضية التدخل المزعوم في انتخابات ولاية جورجيا عام 2020.

وفي وقت سابق، قال سيدريك ريتشموند، الرئيس المشارك لحملة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الانتخابية، إن الحملة لن تركز على المشاكل القانونية لدونالد ترامب، حيث يواصل الرئيس الامتناع عن الحديث مباشرة عن لوائح الاتهام الجنائية الأربعة لسلفه.

وفي مقابلة كع شبكة “إن بي سي” الأمريكية، قال ريتشموند: “قال بايدن منذ البداية إنه يريد وزارة عدل مستقلة وعلينا أن نفعل ذلك بالضبط.. لذلك لن نعلق ولن نركز على مشاكل دونالد ترامب القانونية”.

ووجه بايدن انتقادات لترامب، المرشح الأوفر حظا للفوز بترشيح الحزب الجمهوري للرئاسة، بشأن عدد من القضايا في الأشهر الأخيرة بالإضافة إلى أجندته، لكن بايدن ظل صامتا بشأن مناقشة لوائح الاتهام الأربع المنفصلة ضد الرئيس السابق.