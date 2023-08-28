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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أول تعليق من ترامب بعد تحديد موعد محاكمته

أرشيفية
أرشيفية

قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب اليوم الإثنين، إنه سيستأنف تاريخ المحاكمة المحدد في قضية الانتخابات، وذلك بعدما حددت قاضية اتحادية يوم 4 مارس العام القادم، موعدًا لبدء محاكمته جنائيًا، بتهمة محاولة تغيير نتيجة انتخابات عام 2020 التي انتهت بخسارته في محاولة فاشلة للبقاء في السلطة.

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وقالت القاضية تانيا تشوتكان: "للجمهور الحق في التوصل إلى حل سريع وفعال لهذه القضية".

ويواجه ترامب أربع اتهامات متعلقة بمزاعمه بشأن سرقة الانتخابات، والهجوم الذي شنه أتباعه في السادس من كانون الثاني/ يناير 2021 على مبنى الكونغرس الأمريكي (الكابيتول) في العاصمة واشنطن، لكنه نفى جميع التهم.

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