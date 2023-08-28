أول تعليق من ترامب بعد تحديد موعد محاكمته

قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب اليوم الإثنين، إنه سيستأنف تاريخ المحاكمة المحدد في قضية الانتخابات، وذلك بعدما حددت قاضية اتحادية يوم 4 مارس العام القادم، موعدًا لبدء محاكمته جنائيًا، بتهمة محاولة تغيير نتيجة انتخابات عام 2020 التي انتهت بخسارته في محاولة فاشلة للبقاء في السلطة.

وقالت القاضية تانيا تشوتكان: "للجمهور الحق في التوصل إلى حل سريع وفعال لهذه القضية".

ويواجه ترامب أربع اتهامات متعلقة بمزاعمه بشأن سرقة الانتخابات، والهجوم الذي شنه أتباعه في السادس من كانون الثاني/ يناير 2021 على مبنى الكونغرس الأمريكي (الكابيتول) في العاصمة واشنطن، لكنه نفى جميع التهم.