هدية ربانية .. نعمة كبرى تتحقق للمسلم بالحفاظ على الصلوات الخمس

مكفرات الذنوب التي يمحو الله سبحانه وتعالى بها خطايا الإنسان ومعاصيه، لها طرق كثيرة ومتعددة.

وتعد الصلوات الخمس إحدى تلك الطرق، التي تُكفر ذنوب العبد أولا بأول، حيث إنها تُكفر ما بينها بشكل فوري وخمس مرات يوميًا، وهو ما نصت عليه الكثير من نصوص الكتاب والسُنة النبوية الشريفة.

وقد ورد في صحيح مسلم، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: «أَرَأَيْتُمْ لَوْ أَنَّ نَهْرًا بِبَابِ أَحَدِكُمْ يَغْتَسِلُ مِنْهُ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسَ مَرَّاتٍ، هَلْ يَبْقَى مِنْ دَرَنِهِ شَيْءٌ؟» قَالُوا: لَا يَبْقَى مِنْ دَرَنِهِ شَيْءٌ، قَالَ: «فَذَلِكَ مَثَلُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ، يَمْحُو اللهُ بِهِنَّ الْخَطَايَا».

ولم يذكر في القرآن الكريم شيء عن الصلوات الخمس الفرائض، لكنها مذكورة بشكل عام في بعض الآيات.

العشر الماحيات للذنوب والخطايا

1- التسبيح "سبحان الله وبحمده 100 ".

2-الاستغفار " استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب اليه".

3-ذكر الله بـ" لا إله إلا الله ، الله أكبر ، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم".

4- بعد الطعام " الحمد لله الذي أطعمني هذا الطعام ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة ".

5-بعد لباسك " الحمدلله الذي كساني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة".

6- حين الأذان " أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد نبينا ورسولا وبالإسلام دينا".

7-عند الوضوء " احسان الوضوء يخرج الخطايا.

8-بعد الصلاة ردد" سبحان الله 33، الحمدلله 33، الله أكبر 33 تاج الذكر".

9- قبل نومك" ردد تاج الذكر" لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم والحمدلله ولا إله إلا الله والله أكبر".

10- إذا قمت من نومك ردد تاج الذكر.

مكفرات الذنوب

- توحيدُ الله تعالى، والإيمان به.

- العملُ الصالح.

- اجتنابُ كبائر الذنوب.

-التوبةُ النصوح.

-الاستغفارُ.

- الوضوءُ.

- الصدقاتُ.

- الصلاةُ، والمشي إليها.

- الحجُّ، والعمرة.

- صومُ شهرِ رمضانَ، وقيامه