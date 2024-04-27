عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

هدية ربانية .. نعمة كبرى تتحقق للمسلم بالحفاظ على الصلوات الخمس

صدى البلد

مكفرات الذنوب التي يمحو الله سبحانه وتعالى بها خطايا الإنسان ومعاصيه، لها طرق كثيرة ومتعددة.

وتعد الصلوات الخمس إحدى تلك الطرق، التي تُكفر ذنوب العبد أولا بأول، حيث إنها تُكفر ما بينها بشكل فوري وخمس مرات يوميًا، وهو ما نصت عليه الكثير من نصوص الكتاب والسُنة النبوية الشريفة.

وقد ورد في صحيح مسلم، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: «أَرَأَيْتُمْ لَوْ أَنَّ نَهْرًا بِبَابِ أَحَدِكُمْ يَغْتَسِلُ مِنْهُ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسَ مَرَّاتٍ، هَلْ يَبْقَى مِنْ دَرَنِهِ شَيْءٌ؟» قَالُوا: لَا يَبْقَى مِنْ دَرَنِهِ شَيْءٌ، قَالَ: «فَذَلِكَ مَثَلُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ، يَمْحُو اللهُ بِهِنَّ الْخَطَايَا».

ولم يذكر في القرآن الكريم شيء عن الصلوات الخمس الفرائض، لكنها مذكورة بشكل عام في بعض الآيات.

تحذير للرجال.. هذا الفعل يجعلكم أبغض الناس عند الله

الحر الشديد.. هدى النبي والصحابة في التعامل مع ارتفاع درجات الحرارة

العشر الماحيات للذنوب والخطايا 

1- التسبيح "سبحان الله وبحمده 100 ".
2-الاستغفار " استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب اليه".
3-ذكر الله بـ" لا إله إلا الله ، الله أكبر ، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم".
4- بعد الطعام " الحمد لله الذي أطعمني هذا الطعام ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة ".
5-بعد لباسك " الحمدلله الذي كساني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة".
6- حين الأذان " أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد نبينا ورسولا وبالإسلام دينا".
7-عند الوضوء " احسان الوضوء يخرج الخطايا.
8-بعد الصلاة ردد" سبحان الله 33، الحمدلله 33، الله أكبر 33 تاج الذكر".
9- قبل نومك" ردد تاج الذكر" لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم والحمدلله ولا إله إلا الله والله أكبر".
10- إذا قمت من نومك ردد تاج الذكر.

مكفرات الذنوب

- توحيدُ الله تعالى، والإيمان به.
- العملُ الصالح.
- اجتنابُ كبائر الذنوب.
-التوبةُ النصوح.
-الاستغفارُ.
- الوضوءُ.
- الصدقاتُ.
- الصلاةُ، والمشي إليها.
- الحجُّ، والعمرة.
- صومُ شهرِ رمضانَ، وقيامه

مكفرات الذنوب العشر الماحيات للذنوب والخطايا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل تصل عاصفة الأقصر للقاهرة؟|الأرصاد تفجر مفاجأة وتعلن عن سيول بهذه المناطق

3500 جنيه| الذهب يخالف التوقعات بعد موجة تراجع.. وعيار 21 الآن مفاجأة

فرج عامر يوجه رسالة لـ لاعب الأهلي محمد عبد المنعم

بسبب الغضب غير المبرر..تحقيق عاجل مع نجم الأهلي| تفاصيل

بعد انخفاض الأعلاف.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت

مفاجأة سارة في تشكيل الزمالك أمام دريمز الغاني.. ضم 3 لاعبين جدد

ابنة حسام حسن بإطلالة بسيطة في حفل خطوبتها| شاهد

بالأسماء.. ميدو يكشف مسددي غرامات الزمالك واحدهم مفاجأة

ترشيحاتنا

لميت فلوس كتير.. نانسى صلاح تكشف تفاصيل عملها فى الشحاتة

نيويورك تايمز: إسرائيل عليها الاختيار.. إما رفح أو الرياض

بسبب قضمة برجر.. طفل يقـ تل صديقه في مطعم أمام الجميع| تفاصيل مروعة

النقض: إعدام شخصين والمؤبد لـ4 آخرين بقضية «اللجان النوعية في المنوفية»

مصر تواصل أعمال الجسر الجوى لإسقاط المساعدات الإنسانية والإغاثية على شمال قطاع غزة

مفاجأة حوّل طقس الـ48 ساعة القادمة.. وآخر مستجدات أسعار الذهب والدولار|أخبار تهمك


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحذير عاجل.. تناول الفيتامينات بهذه الطريقة يهدد الصحة

ماركة شهيرة.. سعر فستان بلقيس فتحي يقترب من ربع مليون جنيه

شيري عادل تخطف الأنظار بملابس كاجوال.. شاهد

ختام فعاليات البطولة العربية العسكرية للفروسية في مدينة مصر للألعاب الأولمبية

فيديو

ابني وأهلي قاطعوني.. ميار الببلاوي تنهار على الهواء بسبب هجوم شيخ عليها

يا بلاش.. جلابية فيفي عبده سعرها يقارب الـ5 ملايين جنيه

بعد أشهر من وفاة والدتها.. لطيفة تحيي حفل زفاف بحضور يسرا

زلازل قادمة اليومين المقبلين.. تحذير مرعب من المنجّم الهولندي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: نصائح لتفادي خوف المطبات الجوية اثناء السفر

د. الشيماء المشد

د. الشيماء المشد تكتب: التسويق في العالم العربي.. تحولات وآفاق في عصر الذكاء الاصطناعي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح: شرايين الحياة إلى سيناء

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: مستقبل حماس في غزة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: الثقافة.. والمختلفون الخمسة

هند عصام

هند عصام تكتب: رمسيس الثاني يستنسخ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الميول المهنية.. شغف الاهتمام

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: ذكرى تحرير سيناء .. وعظمة الانتصار المصري

اﻟﻤﺰﻳﺪ