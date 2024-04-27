نادي الجمهورية بشبين الكوم يعلن الحداد 3 أيام لوفاة أمين الصندوق

أعلن نادي الجمهورية بمدينة شبين الكوم في محافظة المنوفية عن إعلان حالة الحداد 3 ايام حزنا علي رحيل أمين صندوق النادي وأحد أعضاءه محمود الخياط.

وسادت حالة من الحزن بين جميع أبناء المنوفية علي رحيل محمود الخياط عقب ايام من إصابته في حادث واحتجازه في العناية المركزة الي أن فارق الحياة.

وسيشع جثمان محمود الخياط من مسجد المتولي عقب صلاة العصر بمدينة شبين الكوم.

وانتشرت عبارات النعي لمحمود الخياط باعتباره أحد أعمدة العمل العام في محافظة المنوفية ومعروف بين الجميع بالسمعة الطيبة وحسن الخلق حيث شغل العديد من المناصب آخرها امين الصندوق بنادي جمهورية شبين الكوم.