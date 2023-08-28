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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

المقاولون العرب يشكو جون أوكلي للفيفا

صدى البلد

قررت إدارة نادي المقاولون العرب، تقديم شكوى رسمية ضد النيجيري جون أوكلي لاعب الفريق الأول للاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا بعد انقطاع اللاعب عن التدريبات وعدم لحاقه بمعسكر إعداد الفريق للموسم الجديد.

و يرتبط جون أوكلي بعقد مع المقاولون العرب لمدة موسم آخر ، وحصل اللاعب على كافة مستحقاته عن الموسم الماضي إلا أن إدارة النادي فوجئت بعدم التزام اللاعب وانقطاعه عن التدريبات.


ومن جانبه أكد المهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس إدارة نادي المقاولون العرب، والمشرف العام على الكرة أن النادي لن يفرط في حقه وأنه سيصل لأبعد نقطة مع اللاعب النيجيرى جون أوكلي بعد انقطاعه عن التدريبات بدون سبب علما بأنه ذهب إلى السفارة المصرية فى نيجيريا وحصل على التأشيرة مع مندوبي شركة المقاولون بنيجيريا.

جون أوكلي خلال الموسم الماضي تحت قيادة الجهاز الفني بقيادة الكابتن شوقي غريب نجح في تسجيل 9 أهداف في الدوري الممتاز ليحتل صدارة ترتيب هدافي المقاولون بالدوري.

 

وكان نادي المقاولون العرب ضم المهاجم النيجيري جون أوكلي لمدة 3 مواسم في صفقة انتقال حر قادما من نادي سيف في دوري بنجلاديش في أكتوبر 2021.

 

 


جون أوكلي مواليد 1997 ويلعب في مركز المهاجم الصريح  وأحرز 17 هدفا وصنع 5 أهداف في آخر مواسمه قبل الانتقال لنادي المقاولون العرب.

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