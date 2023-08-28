عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

إسعاد يونس تشوّق جمهورها للحلقة القادمة من صاحبة السعادة

صدى البلد

شوقت الإعلامية إسعاد يونس جمهورها للحلقة القادمة من برنامج صاحبة السعادة عبر حسابها بموقع فيسبوك.

و نشرت صورة غير واضحة مع ضيف حلقتها القادمة و علقت قائلة : ضيف حلقة الاسبوع اللي جاي .

وقررت المنتجة والإعلامية إسعاد يونس العودة للإنتاج مرة أخرى وتقديم مجموعة كبيرة من الأفلام مع كبار النجوم.

 

وبدأت إسعاد يونس خطة الإنتاج بفيلم عصابة عظيمة والتى تقوم ببطولته حاليا بجانب مؤدي المهرجانات عنبة والمخرج وائل إحسان، وتم تحديد موسم رأس السنة الجديدة لطرح الفيلم.

 

كما علمت صدى البلد أن المنتجة والفنانة إسعاد يونس قررت إنتاج 5 أفلام دفعة واحدة يتم التجهيز لهم حاليا مع البدء فى تنفيذهم مع بداية العام الجديد، كما تعمل على تقديم جزء ثاني من أحد أفلام الشركة العربية المملوكة لها والذى حقق نجاحا كبيرا مع بداية الألفية الجديدة، ولكن لم يتم الإعلان حتى الآن عن اسم الفيلم ليكون مفاجأة للجمهور.

 

برنامج “صاحبة السعادة” أخبار إسعاد يونس إطلالات إسعاد يونس حلقة صاحبة السعادة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

"قلم الشيبي" يصل النيابة| تطورات خطيرة في أزمة حسين الشحات.. وخبير ماسبيرو يحسم الجدل

أول رد من عماد البناني على رفض بعض جماهير الزمالك لتوليه الإدارة.. فيديو

مطربة لبنانية تغضب الجمهور المصري في حفلها بالساحل الشمالي

خالد الغندور يعلن عن صفقة جديدة للأهلي

يخفف من أزمة الدولار.. قرار مرتقب من البنك المركزي بشأن الجنيه المصري

أفضل وقت للشراء.. تراجع جديد في سعر جرام الذهب عيار 21

بصور جديدة ..محمد صلاح يحسم جدل رحيله عن ليفربول

أهلا وسهلا.. أول تعليق من البناني على المظاهرات ضده في الزمالك

ترشيحاتنا

بشرى سارة لـ الزمالك بشأن مصير أحمد فتوح

حقيقة اقتراب طارق حامد من الأنضمام للزمالك

أمريكا: أرسلنا 3 ملايين صاروخ وقذيفة بأكثر من 43 مليار دولار لأوكرانيا

بأرخص الأسعار.. كبرى الشركات تشارك في معرض أهلا مدارس لتوفير المستلزمات| تفاصيل

الهلال يفوز على الاتفاق 2-0 في الدوري السعودي

مواجهات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي غرب رام الله

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تضارب الأقاويل.. محمد صلاح يرد على أنباء تعاقده مع اتحاد جدة

أكلة غير متوقعة تحميك من مشاكل القولون

أصوات مرعبة..فيديو أجنبي يثير جدلا لكائنات غريبة تحوم حول سفينة

حقيقة تواجد محمد صلاح في دبي للكشف الطبي| التفاصيل الكاملة

فيديو

أنهت حياته بالفياجرا.. اعترافات مثيرة لـ زوجة وصديقها في جريمة عجوز روض الفرج

انهيار عقار في الإسماعيلية .. محاولات انتشال ضحايا من تحت الانقاض

٪15 مرة واحدة.. موعد تطبيق الزيادة الجديدة للمعاشات

القمر الأزرق العملاق ..العالم على موعد مع ظاهرة فلكية نادرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: بناء شخصية سوية يبدأ من المدرسة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. المتحور والدرس المستفاد

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الجهل بالقانون وجرائم السوشيال ميديا

ولاء عزيز

ولاء عزيز تكتب "كبسولة" المرأة المصرية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قمة البريكس تتوعد الدولار!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : ما بين الحذر والحكمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ