إسعاد يونس تشوّق جمهورها للحلقة القادمة من صاحبة السعادة

شوقت الإعلامية إسعاد يونس جمهورها للحلقة القادمة من برنامج صاحبة السعادة عبر حسابها بموقع فيسبوك.

و نشرت صورة غير واضحة مع ضيف حلقتها القادمة و علقت قائلة : ضيف حلقة الاسبوع اللي جاي .

وقررت المنتجة والإعلامية إسعاد يونس العودة للإنتاج مرة أخرى وتقديم مجموعة كبيرة من الأفلام مع كبار النجوم.

وبدأت إسعاد يونس خطة الإنتاج بفيلم عصابة عظيمة والتى تقوم ببطولته حاليا بجانب مؤدي المهرجانات عنبة والمخرج وائل إحسان، وتم تحديد موسم رأس السنة الجديدة لطرح الفيلم.

كما علمت صدى البلد أن المنتجة والفنانة إسعاد يونس قررت إنتاج 5 أفلام دفعة واحدة يتم التجهيز لهم حاليا مع البدء فى تنفيذهم مع بداية العام الجديد، كما تعمل على تقديم جزء ثاني من أحد أفلام الشركة العربية المملوكة لها والذى حقق نجاحا كبيرا مع بداية الألفية الجديدة، ولكن لم يتم الإعلان حتى الآن عن اسم الفيلم ليكون مفاجأة للجمهور.