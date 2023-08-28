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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

تاكل إيه لو عندك حموضة.. احرص على تناول هذه الأطعمة يوميا

الحموضة
الحموضة

الحموضة هى حالة مزعجة ومؤلمة للغاية وقد عانى معظمنا منها بالفعل في مرحلة ما من حياتنا.

ومن المعروف أن الحموضة يمكن أن تتفاقم إذا تناولت أطعمة خاطئة، ومع ذلك يمكن أن تساعدك الخيارات الغذائية الذكية في التعامل مع هذه المشكلة في وقت قصير.

فيما يلي الأطعمة التي تقدم فوائد للتخفيف من أعراض الحموضة، وفي الوقت نفسه، تقدم أيضًا فوائد طويلة المدى لمنع الحموضة وفقا لموقع healthshots.

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 الفواكه غير الحمضية
الفواكه غير الحمضية مثل الموز والتفاح وجميع أنواع البطيخ مثل البطيخ والمن والشمام، كلها فواكه منخفضة الحموضة. تعتبر من بين الأفضل لعلاج الارتجاع الحمضي غنية بالألياف، فهي تساعد على مكافحة آلام المعدة.
طريقة الاستخدام : خذه مع قليل من الملح وامضغه، و بدلا من ذلك يمكنك نقع ملعقة كبيرة في الماء طوال الليل، وشربها في الصباح.

 ماء جوز الهند
يعد ماء جوز الهند غير المحلى خيارًا رائعًا آخر للأشخاص الذين يعانون من الارتجاع الحمضي وتتحول مستويات الرقم الهيدروجيني لجسمك من الحمضية إلى الأساسية، عندما تشرب ماء جوز الهند، وذلك بسبب خصائصه التحليلية مثل البوتاسيوم، وهو أمر بالغ الأهمية للسيطرة على ارتجاع الحمض.

الزنجبيل
يحتوي الزنجبيل على خصائص طبيعية مضادة للالتهابات تساعد على تخفيف عسر الهضم وحرقة المعدة ويمكن أن يقلل من تدفق حمض المعدة إلى المريء، ويهدئ المعدة.

طريقة الاستخدام : حاول استخدامه في أطباق مختلفة أو إضافته إلى كوب من الشاي.. يمكنك أيضًا مضغ شريحة من الزنجبيل الطازج.

 الحليب البارد
يعد الحليب البارد أحد أبسط العلاجات المنزلية لمكافحة الحموضة وإذا كنت لا تعاني من عدم تحمل اللاكتوز، فإن غنى الكالسيوم في الحليب يتحكم في الإفراز الزائد لأحماض الهيدروكلوريك، وبالتالي امتصاص الأحماض الموجودة في المعدة. الحليب البارد هو الترياق المثالي للحموضة، لأنه يوفر راحة فورية من الإحساس بالحرقان في المعدة.

طريقة الاستخدام : كوب واحد بسيط من الحليب البارد هو كل ما تحتاجه.

خل التفاح (ACV)
نظرًا لأن الارتجاع الحمضي يحدث غالبًا بسبب عسر الهضم، فإن شرب خل التفاح قبل الوجبات يمكن أن يساعد في تقليل الارتجاع، فهو يساعد على تحقيق التوازن بين مستويات الرقم الهيدروجيني في معدتك عن طريق تحييد حمض المعدة.

طريقة الاستخدام : قم بخلط 1-2 ملعقة كبيرة من خل التفاح الخام في كوب من الماء، واشربه مرة واحدة يوميًا.

 أوراق الريحان
يُعرف التولسي (الريحان) بأنه العشب المثالي لجميع الأسباب، والحموضة ليست استثناءً وله خصائص مهدئة توفر راحة فورية من الإحساس بالحرقان وتكوين الحمض في المعدة.

طريقة الاستخدام : امضغي بضع أوراق خلال النهار أو إذا كنت ترغبين في ذلك، انقعيها في الماء واشربيها بانتظام.

 بذور الشمر أو الساونف
سيساعدك هذا العلاج على التخلص من الحموضة وحرقة المعدة ، وبالتالي تقليل أعراض الانتفاخ وآلام المعدة و يمكنك تناول مزيج من الساونف والمشري للمساعدة في عملية الهضم .

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