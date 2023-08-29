خطة متكاملة لتطوير المدن الجامعية بمدينة العريش

قال الدكتور حسن الدمرداش رئيس جامعة العريش محافظة شمال سيناء ، أنه تم تنفيذ خطة متكاملة لتطوير المدن الجامعية بضاحية السلام بالعريش ، لاستقبال الطلبة والطالبات مع بداية العام الدراسي الجديد 2023_2024م.، وفق الشروط والمعايير المنظمة للاقامة في المدن الجامعية.

مشيرا، إلى انه يجري العمل في مباني المدن الجامعية لاستقبال الطلاب العام الدراسي الجديد ..حيث تم إضافة مبنيين جديدين هذا العام لاستيعاب الطلاب في مختلف الكليات من مراكز المحافظة .بحيث يتم تقديم خدمات متميزة للطلبة والطالبات داخل المبني .



واضاف، انه بالنسبة لاعفاء طلبة الشيخ زويد ورفح من المصروفات ، فإن هذا الامر يطبق على الطالب الذي لاتسمح ظروفه المالية بدفع المصروفات.. حيث سبق التنسيق مع محافظة شمال سيناء العام الماضي بشأن التزام الجامعة بالتسكين المجاني والتزام المحافظة بدفع مبلغ مالي مقابل الوجبات.



مشيرا، الى ان قبول الطلبة والطالبات يتم وفقا للموقع الجغرافي ..حيث يتم قبول الطلاب المغتربين من مختلف المراكز عدا مدينة العريش ،وكذلك ابناء المحافظات الملتحقين بكليات الجامعة .



طلبة الازهر :

وأكد على أن الجامعة ارسلت خطاب لمكتب التنسيق بموافقة مجلس الجامعة في شهر ابريل الماضيبشأن اتاحة مقاعد لطلبة الازهر من أبناء سيناء للالتحاق بكليات الجامعة، وذلك لتلافي مشكلات التأخير في الأعوام السابقة .