عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أحمد عبد القادر يفاجئ جمهور الأهلي في أحدث ظهور| شاهد

صدى البلد

شارك أحمد عبد القادر، لاعب النادي الأهلي، صوراً عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهر عبد القادر بلوك جديد، مع تخفيف شعره، ومازح جمهوره وكتب: “صبح صبح يا عم الحج”. 

ووصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى النمسا لبدء معسكر الإعداد للموسم الجديد.

وعقد مارسيل كولر محاضرة فنية للاعبين قبل انطلاق المران، شرح خلالها البرنامج التدريبي، وحرص على إعطاء اللاعبين بعض التعليمات الفنية.

وخاض اللاعبون تدريبات بدنية قوية، كما اشتمل المران على فقرة خاصة بالكرة على مجموعات مختلفة.

وخضع حراس مرمى الفريق إلى تدريبات خاصة تحت إشراف مدرب الحراس ميشيل يانكون.

أحمد عبد القادر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي النادي الأهلي معسكر الاعداد معسكر الإعداد للموسم الجديد نادي الأهلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

يخفف من أزمة الدولار.. قرار مرتقب من البنك المركزي بشأن الجنيه المصري

"قلم الشيبي" يصل النيابة| تطورات خطيرة في أزمة حسين الشحات.. وخبير ماسبيرو يحسم الجدل

في ستين داهية.. حسن شاكوش يهاجم جمهور حفلته بالساحل الشمالي.. فيديو

أفضل وقت للشراء.. تراجع جديد في سعر جرام الذهب عيار 21

خالد الغندور يعلن عن صفقة جديدة للأهلي

مطربة لبنانية تغضب الجمهور المصري في حفلها بالساحل الشمالي

إثيوبيا تصدر بيانا حول سد النهضة.. بعد انتهاء مفاوضات القاهرة

عماد البناني يكشف حقيقة موافقة الزمالك على تقسيط غرامة كهربا

ترشيحاتنا

التحريات كشفت مفاجأة.. وفاة ربة منزل وطفلتها وإصابة 3 من أبنائها بأسوان

أكثر من 17000 شكوى.. تعطل منصة التواصل الاجتماعي X في الولايات المتحدة

عدم وضوح الرؤية .. 4 أسباب مهمة لضبابية العين

«البناني» ردا على منتقديه: اتخذت إجراءات تفيد الزمالك خلال 24 ساعة فقط

رابط نتيجة الابتدائية والإعدادية الأزهرية.. لينك سريع ومباشر

أشبه بمدن قوم عاد.. لغز العثور على قرية بفرنسا بعد 150عاما من التنقيب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تضارب الأقاويل.. محمد صلاح يرد على أنباء تعاقده مع اتحاد جدة

أكلة غير متوقعة تحميك من مشاكل القولون

أصوات مرعبة..فيديو أجنبي يثير جدلا لكائنات غريبة تحوم حول سفينة

حقيقة تواجد محمد صلاح في دبي للكشف الطبي| التفاصيل الكاملة

فيديو

قصة المسلم الصغير والمعلمة التي هزت الهند/ فيديو جراف

أنهت حياته بالفياجرا.. اعترافات مثيرة لـ زوجة وصديقها في جريمة عجوز روض الفرج

انهيار عقار في الإسماعيلية .. محاولات انتشال ضحايا من تحت الانقاض

٪15 مرة واحدة.. موعد تطبيق الزيادة الجديدة للمعاشات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: بناء شخصية سوية يبدأ من المدرسة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. المتحور والدرس المستفاد

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الجهل بالقانون وجرائم السوشيال ميديا

ولاء عزيز

ولاء عزيز تكتب "كبسولة" المرأة المصرية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قمة البريكس تتوعد الدولار!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : ما بين الحذر والحكمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ