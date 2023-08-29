أحمد عبد القادر يفاجئ جمهور الأهلي في أحدث ظهور| شاهد

شارك أحمد عبد القادر، لاعب النادي الأهلي، صوراً عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهر عبد القادر بلوك جديد، مع تخفيف شعره، ومازح جمهوره وكتب: “صبح صبح يا عم الحج”.

ووصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى النمسا لبدء معسكر الإعداد للموسم الجديد.

وعقد مارسيل كولر محاضرة فنية للاعبين قبل انطلاق المران، شرح خلالها البرنامج التدريبي، وحرص على إعطاء اللاعبين بعض التعليمات الفنية.

وخاض اللاعبون تدريبات بدنية قوية، كما اشتمل المران على فقرة خاصة بالكرة على مجموعات مختلفة.

وخضع حراس مرمى الفريق إلى تدريبات خاصة تحت إشراف مدرب الحراس ميشيل يانكون.