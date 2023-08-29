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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأكبر بأوروبا.. مصرع 20 شخصا خلال 10 أيام في حرائق غابات اليونان

حرائق غابات اليونان
حرائق غابات اليونان

قال المتحدث باسم الحكومة اليونانية بافلوس ماريناكيس في إفادة دورية "هذا تعريف ما نصفه بأنه حريق هائل"،  أودى بحياة ما لا يقل عن 20 شخصاً في الأيام الـ10 الماضية.

وأضاف ماريناكيس أن وزراء في الحكومة زاروا المنطقة لتقييم الأضرار.

وتبذل فرق الإطفاء في اليونان جهوداً مضنية لإخماد حريق هائل أودى بحياة ما لا يقل عن 20 شخصاً في الأيام الـ10 الماضية، وهو أكبر حريق غابات في أوروبا خلال هذا الصيف، إذ تسببت موجات الحر غير المسبوقة في اندلاع حرائق بأنحاء القارة.

وتمدد الحريق الذي بدأ قرب مدينة ألكساندروبوليس وخرج عن السيطرة في منطقة إيفروس بشمال شرقي اليونان، وزادت قوته بفعل الرياح العاتية وارتفاع درجات الحرارة.

وجميع الوفيات حتى الآن من المهاجرين غير النظاميين الذين كانوا يختبئون في الغابة باستثناء شخص واحد فقط.

وقالت وكالة "كوبرنيكوس" للتغير المناخي التابعة للاتحاد الأوروبي إن حريق إيفروس أتى على أكثر من 77 ألف هكتار (770 كيلو متراً مربعاً) من الأراضي، مما يجعله واحداً من أكبر الحرائق على أراضي القارة الأوروبية منذ سنوات.ومن المتوقع أن يناقش أعضاء البرلمان تأثير الحرائق المدمرة واستعدادات الدولة يوم الخميس المقبل.

واضطر عشرات الأشخاص إلى الفرار من منازلهم في جميع أنحاء اليونان مع اندلاع مئات من حرائق الغابات.

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