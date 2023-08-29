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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد تدخل كولر.. تطورات جديدة في صفقة انضمام موليكا لصفوف الأهلي

صدى البلد

قال الإعلامي إبراهيم فايق، إنه غير صحيح ما تم تداوله من أخبار في الساعات الماضية، عن سفر نادر شوقي وحسام غالي، إلى تركيا لحسم صفقة موليكا للانضمام لصفوف النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالي. 

وأضاف  أبراهيم فايق في تصريحات تلفزيونية عبر برنامجه جمهور التالتة: أن المسؤول الأول عن ملف التعاقدات في النادي الأهلي هو أمير توفيق ونادر شوقي متواجد حاليًا في الجونة، وليس له أي علاقة بصفقات الأهلي، وحسام غالي، هو الآخر كان متواجدًا في الساحل، وعاد بالأمس إلى القاهرة.

وأوضح فايق: السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، متمسك بالتعاقد مع البرازيلي سوزا، وقال (لو مفيش سوزا مش هجيب حد).

وأكمل فايق: كولر، لديه رغبة كبيرة جدًا إنهاء الأهلي لصفقة سوزا، وهناك اتجاه لدى المدير الفني إذا لم يتم التعاقد مع سوزا، عدم ضم أي مهاجم آخر حتى يناير المقبل.

وأتم فايق تصريحاته قائلاً: مسؤولو الأهلي عرضوا على كولر، مهاجمين آخرين، ولكنه أبلغ المسؤولين بإذا لم يتم التعاقد مع سوزا، فإنه لا يرغب في ضم صفقات جديدة، وهناك اتجاه لدى كولر، بالاعتماد على صلاح محسن وكهربا وبيرسي تاو، في مركز قلب الهجوم، حتى يناير المقبل، وحسم صفقة سوزا.

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