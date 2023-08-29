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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عماد البناني: تكليفي بشؤون نادي الزمالك مهمة وطنية ولن أعتذر عنها

عماد البناني
عماد البناني

أكد الدكتور عماد البناني، الذي يشغل منصب المدير التنفيذي لنادي الزمالك، أنه ليس لدي رفاهية رفض مهمتي أو الاعتذار عن التكليف لأنها مهمة وطنية.

وقال عماد البناني في تصريحات تليفزيونية: “ليس لدي رفاهية رفض مهمتي أو الاعتذار عن التكليف لأنها مهمة وطنية ومستمر بها حتى وجود مجلس إدارة منتخب”.

وتابع: “قمنا بدفع المستحقات المتأخرة لكارلوس أوسوريو ولم يمر على وجودي 24 ساعة.. وجلست مع اللجنة المالية من أجل ترتيب كل مستحقات العمال والموظفين المتأخرة”.

وأضاف: “كما تم صرف 4.5 مليون جنيه لفريق كرة القدم بخلاف رواتب أوسوريو”.

وقررت الوزارة تكليف الدكتور عماد البناني، بمنصب المدير التنفيذي لنادي الزمالك، وذلك باعتبارها الجهة الإدارية المختصة، بدلا من اللواء حسن موسى، الذي كان قد تولى ذات المنصب منذ أيام.

كما قررت وزارة الشباب والرياضة استمرار أحمد فؤاد بمنصب المدير المالي، وأيمن عبد المنعم أبو سريع كمدير للنشاط الرياضي بالزمالك.

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