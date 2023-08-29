سفارة الإمارات بواشنطن تنبه مواطنيها من إعصار "إداليا"

تهيب سفارة الإمارات في واشنطن بمواطني الدولة الموجودين في ولاية فلوريدا إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر بسبب اقتراب إعصار "إداليا"، واتباع التعليمات الصادرة عن السلطات الأميركية.

وأكدت ضرورة التواصل في حالات الطوارئ على الأرقام الخاصة بالطوارئ والتسجيل في خدمة "تواجدي".

ضربت العاصفة الاستوائية اداليا غرب كوبا ومن المتوقع أن تشتد قوتها لتتحول إلى إعصار كبير اليوم الاثنين بينما تزحف نحو ساحل خليج فلوريدا حيث أمر المسؤولون بالإخلاء وحثوا السكان على الاستعداد للهبوط المتوقع يوم الأربعاء.

وقال المركز الوطني للأعاصير ومقره ميامي في أحدث تحذيراته إن إداليا كان يتحرك على بعد نحو 80 ميلا (130 كيلومترا) قبالة الطرف الغربي لكوبا بينما كان يتجه شمالا محملا برياح تبلغ سرعتها القصوى 70 ميلا في الساعة (112 كيلومترا في الساعة).

أدت شدة العاصفة المتزايدة ومسارها الشمالي إلى وضع حوالي 14 مليون من سكان فلوريدا تحت تحذيرات من الأعاصير والعواصف الاستوائية على طول خليج المكسيك.

وحذرت السلطات من أن الخطر الرئيسي على حياة الإنسان الذي تشكله العاصفة سيكون من ارتفاع جدران مياه البحر التي تدفعها الرياح العاتية إلى الداخل، مما يؤدي إلى غمر المناطق الساحلية المنخفضة.

تم نشر تحذيرات من هبوب العواصف على مسافة مئات الأميال من الخط الساحلي لساحل الخليج، من منطقة ساراسوتا شمالًا عبر تامبا وتمتد إلى ملاذ الصيد الرياضي في انديان باث في الطرف الغربي لخليج أبالاتشيكولا.

وقال حاكم فلوريدا رون ديسانتيس خلال مؤتمر صحفي بعد ظهر الاثنين: 'استعدوا لهذا'، مضيفًا أنه تحدث مع الرئيس الأمريكي جو بايدن ومديرة الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ (FEMA)، دين كريسويل.