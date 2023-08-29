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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الزمالك يبدأ القياسات الطبية والبدنية للاعبين اليوم

الزمالك
الزمالك

يبدأ اليوم الثلاثاء الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك القياسات البدنية والطبية تحت إشراف الجهاز الطبي للأبيض قبل بدء فترة الإعداد للموسم الجديد.

وكان الجهاز الطبي بقيادة الدكتور محمد أسامة قرر تقسيم اللاعبين لثلاث مجموعات من أجل الخضوع للقياسات البدنية والطبية.

وكان الجهاز الفني للفريق بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو قرر بدء فترة الإعداد للموسم الجديد في الأول من سبتمبر على أن ينتظم الزمالك في معسكر داخلي بمصر الجديدة بداية من  ٤ سبتمبر المقبل في إطار الاستعداد للموسم الجديد.

وحدد الجهاز الفني يومي 7 و 11 سبتمبر لخوض  مباراتين وديتين خلال المعسكر الداخلي استعدادا للقاء ارتا سولار بطل جيبوتي في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية.

وكان أوسوريو منح لاعبي الزمالك راحة سلبية عقب مشاركة الفريق في البطولة العربية التي أقيمت بالسعودية قبل بداية فترة الإعداد مطلع الشهر المقبل.

الزمالك نادي الزمالك أوسوريو كارلوس أوسوريو الكونفدرالية

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