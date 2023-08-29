نشرة المرأة والصحة.. أطعمة تطرد النيكوتين من جسمك.. مملحة المائدة تسبب الوفاة.. درة بإطلالة رقيقة وسعر غير متوقع

نشر موقع “صدى البلد”، عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة خلال الساعات الماضية، حيث تم التطرق إلى أهم الموضوعات التي أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وشهدت اهتمامًا من قبل مُتابعي السوشيال ميديا، ونعرض أبرزها فيما يلي:

نشرة المرأة والصحة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول السمن على الريق ؟

السمن البلدي من أكثر أنواع السمن المفضلة لدي الكثيرين وهو مصنوع من زبدة البقر او الجاموس ، وهو مشهور في العديد من البدان والمطابخ حول العالم، وله فوائد صحية متعددة ، لأنه يحتوي على مجموعة متنوعة من الفيتامينات الضرورية مثل فيتامين A وD وE وK. هذه الفيتامينات تلعب دورًا مهمًا في دعم صحة العيون والجلد والعظام والجهاز المناعي وكل اعضاء الجسم.

تتجاوز الـ140 ألف جنيه.. درة بإطلالة رقيقة عبر إنستجرام

حرصت الفنانة درة على مشاركة متابعيها مجموعة صور لها عبر حسابها بموقع إنستجرام خلال زيارتها لأبو ظبي بالإمارات العربية المتحدة.

دراسة: مملحة المائدة تسبب الوفاة| تفاصيل

كشفت دراسة حديثة أجريت على أكثر من نصف مليون شخص، ونُشرت في دورية جميعة القلب الأوروبية، أن الأشخاص الذين يستخدمون ملحاً إضافياً إلى طعامهم باستخدام مملحة المائدة، أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب والوفاة المبكرة.

10 أطعمة "تطرد" النيكوتين من جسمك.. احرص على تناولها

هناك بعض الأطعمة التي يقال إنها تساعد في تخليص الجسم من النيكوتين. ومع ذلك، يجب ملاحظة أن هذه الأطعمة لا تزيل النيكوتين تمامًا من الجسم، ولكنها قد تساهم في تعزيز عملية التطهير الطبيعية وتخليصه منه بشكل أسرع.

بـ56 ألف جنيه.. داليا شوقي بفستان أخضر مكشوف بمهرجان القاهرة للدراما

حرصت الفنانة داليا شوقي على الحضور بكامل أناقتها وذلك أثناء ترشحها لجائزة أفضل وجه صاعد عن دورها في مسلسل "وبينا ميعاد"، ضمن جوائز مهرجان القاهرة للدراما.