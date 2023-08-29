سودانيون يشكرون الرئيس السيسي: مش حاسين بالغربة.. فيديو

رصدت فضائية "إكسترا نيوز" كلمات شكر من السودانيين المتواجدين فى مصر لمصر والرئيس عبدالفتاح السيسي، على ما تبذله الدولة من مجهودات لدعمهم، مشددين على أن مصر ليست حريصة فقط على المصريين بل السودانيين أيضًا، معربين عن شعورهم بوجودهم فى وطنهم الثانى.

ووجه أحد المواطنين تحية إلى الشعب المصرى، قائلًا: "مش حاسين بأي غربة بيعتبروننا منا وفيهم.. مش حاسين بأى غربة، فمصر والسودان دولة واحدة.. وليا أصدقاء من أسوان إلى السلوم".

وأضافت مواطنة سودانية أن العلاقات أزلية بين مصر والسودان، فالعلاقات أخوية ولا يوجد فارق بين البلدين، متابعة: "تحية إلى الرئيس السيسى وما قصر معانا.. مصر بلدنا الأول مش التاني".

وأشارت مواطنة سودانية أخرى إلى أنها مستقرة فى مصر منذ سنوات، ولم تر إلا كل خير في مصر.

واستقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، بمدينة العلمين الجديدة الفريق أول الفريق عبدالفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السوداني.