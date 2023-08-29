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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

سودانيون يشكرون الرئيس السيسي: مش حاسين بالغربة.. فيديو

السودانيين
السودانيين

رصدت فضائية "إكسترا نيوز" كلمات شكر من السودانيين المتواجدين فى مصر لمصر والرئيس عبدالفتاح السيسي، على ما تبذله الدولة من مجهودات لدعمهم، مشددين على أن مصر ليست حريصة فقط على المصريين بل السودانيين أيضًا، معربين عن شعورهم بوجودهم فى وطنهم الثانى.

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البرهان يوجه الشكر للرئيس السيسي والشعب المصري على استضافة السودانيين

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السفير أحمد حجاج: الشعب المصري لم يبخل على أشقائه السودانيين بأي شيء

 

ووجه أحد المواطنين تحية إلى الشعب المصرى، قائلًا: "مش حاسين بأي غربة بيعتبروننا منا وفيهم.. مش حاسين بأى غربة، فمصر والسودان دولة واحدة.. وليا أصدقاء من أسوان إلى السلوم".

وأضافت مواطنة سودانية أن العلاقات أزلية بين مصر والسودان، فالعلاقات أخوية ولا يوجد فارق بين البلدين، متابعة: "تحية إلى الرئيس السيسى وما قصر معانا.. مصر بلدنا الأول مش التاني".

وأشارت مواطنة سودانية أخرى إلى أنها مستقرة فى مصر منذ سنوات، ولم تر إلا كل خير في مصر.

واستقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، بمدينة العلمين الجديدة الفريق أول الفريق عبدالفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السوداني.

إكسترا نيوز الرئيس عبدالفتاح السيسي السيادة السوداني الشعب المصري الفريق عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني

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