عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

السفير أحمد حجاج: الشعب المصري لم يبخل على أشقائه السودانيين بأي شيء

السودان
السودان

قال السفير أحمد حجاج، الأمين العام المساعد الأسبق لمنظمة الوحدة الأفريقية، إن الجيش السوداني هو الدعامة الأساسية لوحدة السودان، وهو أمر تؤيده مصر، حيث إن السودان هي بلد متنامي الأطراف إن لم يكن له جيش موحد قوي، فإن الأطراف ستنفصل عن المركز، موضحًا أن مصر لديها ثقة في الفريق البرهان لإعادة السودان في الوقت الحالي، وتؤيد مساعيه لإنهاء الازدواجية في العمليات المسلحة داخل السودان. 

السفير أحمد حجاج يتحدث عن العلاقة بين مصر والسودان 

وأضاف "حجاج"، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "اكسترا نيوز"، أن لا يوجد أي دولة في العالم أن تجد فصائل مسلحة معترف بها بجانب الجيش، لأن مثل هذه الأمور تؤدي إلى الفوضى، مؤكدا أن الرئيس البرهان يعبر عن أراء الشعب السوداني، ويجد عدد من دول الجوار ومنهم مصر تؤيده في مساعيه لإعطاء الوحدة للشعب السوداني. 

وتابع الأمين العام المساعد الأسبق لمنظمة الوحدة الأفريقية، أن مصر ساعدت الشعب السوداني ليس فقط بقبول عدد كبير من الإخوة السودانيين المرحب بهم في مصر سواء من قبل أو في الأزمة الحالية، ولكن قدر استطاعتها قدمت مساعدات إنسانية كثيرة. 

وأردف، أن مصر لا توفر جهدا في مساعدة الشعب السوداني التي يمر بفترة عصيبة جدا، من ندرة المواد الغذائية ومن غيرها من المواد الأساسية لمعيشة أي شعب، والشعب المصري لن يبخل بأي شيء في مساعدة الشعب السوداني، سواء فيما يتعلق بالمساعدات الإنسانية أو المساعدات الاقتصادية، إذ أن العلاقات بين مصر والسودان وثيقة وتاريخية، وحدود مشتركة قوية، فضلا عن التجارة المتبادلة والربط الكهربائي. 

السودان الجيش السوداني السفير أحمد حجاج إكسترا نيوز الشعب المصري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

"قلم الشيبي" يصل النيابة| تطورات خطيرة في أزمة حسين الشحات.. وخبير ماسبيرو يحسم الجدل

أفضل وقت للشراء.. تراجع جديد في سعر جرام الذهب عيار 21

أزمة قلبية.. وفاة أب حزنا على موت طفليه في أقل من 24 ساعة

خالد الغندور يعلن عن صفقة جديدة للأهلي

50 جنيها|تراجع غير مسبوق في أسعار الدواجن بعد هبوط الأعلاف والبيض مفاجأة

15 درجة خلال ساعات|الأرصاد تفجر مفاجأة بطقس اليوم بعد ما حدث بالسعودية

اتحاد الكرة يزف بشرى سارة للجماهير بشأن مباراتي مصر أمام إثيوبيا وتونس

إمام عاشور وكهربا.. لاعب سابق بالزمالك يفجر مفاجأة بعد الرحيل .. فيديو

ترشيحاتنا

قرار عاجل من التضامن الاجتماعي بشأن تظلمات بطاقة الخدمات المتكاملة|اعرف التفاصيل

ولاية فلوريدا تعلق حركة الطيران بسبب إعصار إداليا.. وبايدن يعلن الطوارئ

الفكرة تراودني| موقف مشاهير الزمالك من الانتخابات القادمة.. والعدل يخرج عن صمته

غضب في الهند| مُعلِمة تأمر طلابها بصفع وضرب زميلهم “المسلم” وسط الفصل.. لهذا السبب

وفد الاتحاد الأوراسي يزور معمل متبقيات المبيدات للاطلاع على إجراءات سلامة الأغذية

أمين عام تحالف الأحزاب لـ صدى البلد: دعمنا للرئيس السيسي مستمد من الشارع

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالة لافتة.. هنا الزاهد تستعرض جمالها بـ لوك جديد| شاهد

توافد الجمهور على حفل سيمون وهشام عباس بمهرجان القلعة للموسيقى والغناء

فرنسا.. 150 عاما من التنقيب وراء كشف أثري يعود للعصر الحجري

أعراض تشبه الأنفلونزا .. تحذير هام |الآيس كريم يصيبك بمرض خطير

فيديو

القمر الأزرق العملاق ..العالم على موعد مع ظاهرة فلكية نادرة

يقترب من 1900.. تذبذب أسعار الذهب وهذا ثمن عيار 21

سلوى خطاب: مفتقدين أحمد زكى وسعاد حسنى وتمنيت تكريمهما في مهرجان الدراما

اتعلم التقطيع وفتح القبور .. كواليس استعداد أحمد فهمي لمسلسل سفاح الجيزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: بناء شخصية سوية يبدأ من المدرسة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. المتحور والدرس المستفاد

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الجهل بالقانون وجرائم السوشيال ميديا

ولاء عزيز

ولاء عزيز تكتب "كبسولة" المرأة المصرية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قمة البريكس تتوعد الدولار!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : ما بين الحذر والحكمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ