بيان عاجل من حميدتي.. مبادرة من 10 مبادئ لحل الأزمة السودانية

طرح قائد قوات الدعم السريع، حميدتي، اليوم الأحد، من خلال بيان له، مبادرة لحل الأزمة السودانية، تتكون من 10 مبادئ، وذلك، في أعقاب الظهور الأول لرئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق عبد الفتاح البرهان في بورتسودان.

وجاءت المبادئ، وفقا للبيان، كالآتي:

أولا: حكم ديمقراطي مدني وجيش واحد؛ كأساس لحل الأزمة في السودان.

ثانيا: النظام الفيدرالي هو الأنسب لحكم السودان.

ثالثا: يجب أن تكون المشاركة السياسية شاملة لجميع المكونات.

رابعا: يجب مشاركة جميع حركات الكفاح المسلح في أي حل سياسي.

خامسا: ضرورة البدء في المرحلة الانتقالية والتحول الديمقراطي وإجراء انتخابات.

سادسا: تحقيق السلام في السودان يتطلب وقف عنف الدولة ضد المواطنين.

سابعا: يجب الإقرار بضرورة بضرورة تأسيس وبناء جيش سوداني جديد.

ثامنا: ضرورة تأسيس وبناء جيش سوداني جديد من الجيوش المتعددة الحالية.

تاسعا: المواطنون في أطراف السودان يملكون سلطات أصيلة لإدارة شؤونهم.

عاشرا: يجب البحث عن اتفاق لوقف إطلاق نار طويل الأمد مقرون بمبادئ الحل السياسي الشامل.