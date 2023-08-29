عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أعمال عنف خطيرة.. إصابة 75 رجل شرطة خلال كرنفال نوتينج هيل بـ لندن

الشرطة البريطانية
الشرطة البريطانية

أعلن اتحاد شرطة لندن، اليوم الثلاثاء، إصابة 75 رجل شرطة من دوريات الشوارع خلال كرنفال نوتينج هيل بـ لندن، مشيرا إلي أن 6 منهم تعرضوا للعض وواحد للاعتداء الجنسي.

وقال اتحاد شرطة لندن: "تخلل كرنفال نوتينج هيل أعمال عنف خطيرة وهجمات على ضباط الشرطة”.

وأضاف: “تعرض 75 من زملائنا لهجوم. وتعرض 6 منهم للعض. وتعرض أحدهم لاعتداء جنسي. وواحد في المستشفى”.

وتابع: “هذا أمر مثير للاشمئزاز تماما. وليس من المستغرب أن ينظر موظفينا برعب إلى هذا الحدث".

اختراق أمني كبير لبيانات ضباط شرطة لندن.. تفاصيل صادمة

خلل فني.. إلغاء 281 رحلة جوية بأكثر المطارات ازدحاما في بريطانيا

وأشارت الشرطة البريطانية إلى أنه خلال يومي الكرنفال تم اعتقال 275 شخصا بتهم مختلفة، بما في ذلك حيازة أسلحة ومخدرات واعتداء على ضباط الشرطة وجرائم جنسية.

لندن الشرطة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ربنا ينتقم منك.. علياء بسيوني تعلن طلاقها من أحمد سعد

ربنا معايا أنا وبناتي.. علياء بسيوني تكشف كواليس وأسباب طلاقها من أحمد سعد

قرار جمهوري بتجديد تكليف عمرو عادل إبراهيم بالقيام بأعمال رئيس الرقابة الإدارية

آخر كلام..أول رد رسمي من رئيس الزمالك المؤقت على تقسيط غرامة كهربا

استبعاد أحسن لاعب في مصر| قائمة المنتخب تثير جدلًا وتغضب الأهلاوية.. لماذا؟

هتأخر ساعتك 60 دقيقة.. موعد انتهاء التوقيت الصيفي

هتيفة ممدوح ومرتضى بيشتموه| ميدو: البناني "مية مية".. والزمالك بينضف

قرار عاجل من المحكمة بشأن مصرع نجل لاعب الزمالك السابق في حلوان

موضوعات متعلقة

كارثة لـ الحزب الجمهوري.. مرشح رئاسي أمريكي يطالب باستبعاد ترامب من الانتخابات

حضرها الأهل والأصدقاء.. تفاصيل جنازة قائد فاجنر في روسيا

الكشف عن مشاكل خطيرة أدت لانقسام الاتحاد الأوروبي .. تفاصيل

كارثة طبيعية.. حرائق هائلة في روسيا تلتهم 15000 متر مربع من الغابات

أقرب من أي وقت.. تحذير عاجل من الأمم المتحدة بشأن وقوع كارثة نووية

اعيدوا أموالنا.. وزير الدفاع الأوكراني يفتح النار على بولندا

تفوق جوي كامل.. روسيا توجه ضربة مدمرة لـ أوكرانيا

انخفاض كبير لـ الدولار الأمريكي بعد صدور بيانات اقتصادية حاسمة

ترشيحاتنا

عاجل | رسميا .. ننشر موعد انطلاق تنسيق المرحلة الثالثة 2023

تجديد تكليف عمرو عادل رئيسا لهيئة الرقابة الإدارية

متحدث البترول يكشف تفاصيل لقاء الوزير مع رئيس الوزراء

رياض محرز يقود تشكيل أهلي جدة أمام الطائي في الدوري السعودي

في مقدمتها الأمن الغذائي.. ملفات مهمة على طاولة المجلس الاقتصادي للجامعة العربية

قرار عاجل من الشرقية للدخان لضبط أسعار السجائر في السوق

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صور جمعت علياء بسيوني وأحمد سعد قبل طلاقهما

واقعة غريبة أثارت العالم ..كيف تحمى نفسك من تكون الدود داخل الدماغ

تضر المفاصل.. أمينة شلباية تفجر مفاجأة عن ممارسة الرياضة

فلبينية تشتري سمكة لتناول طعام الغداء لن تصدق ماذا وجدت بها

فيديو

العالم الهولندي يحذر من خامس أضخم زلزال في 20 سنة.. فيديوجراف

13 ألف جنيه .. كيفية الحصول على منحة الزواج ؟

هتأخر ساعتك.. انتهاء التوقيت الصيفي في هذا الموعد

قرار هام من البنك المركزي | هل تنتهي أزمة الدولار قريبا ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحوار الوطنى وتحقيق الحلم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: 87 عاما على معاهدة 1936

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: الانضمام إلى البريكس.. حدث تاريخي ونجاح إستراتيجي

مني أحمد

منى أحمد تكتب: عبقرية محفوظ وإدريس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: بناء شخصية سوية يبدأ من المدرسة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. المتحور والدرس المستفاد

اﻟﻤﺰﻳﺪ