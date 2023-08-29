أعمال عنف خطيرة.. إصابة 75 رجل شرطة خلال كرنفال نوتينج هيل بـ لندن

أعلن اتحاد شرطة لندن، اليوم الثلاثاء، إصابة 75 رجل شرطة من دوريات الشوارع خلال كرنفال نوتينج هيل بـ لندن، مشيرا إلي أن 6 منهم تعرضوا للعض وواحد للاعتداء الجنسي.

وقال اتحاد شرطة لندن: "تخلل كرنفال نوتينج هيل أعمال عنف خطيرة وهجمات على ضباط الشرطة”.

وأضاف: “تعرض 75 من زملائنا لهجوم. وتعرض 6 منهم للعض. وتعرض أحدهم لاعتداء جنسي. وواحد في المستشفى”.

وتابع: “هذا أمر مثير للاشمئزاز تماما. وليس من المستغرب أن ينظر موظفينا برعب إلى هذا الحدث".

وأشارت الشرطة البريطانية إلى أنه خلال يومي الكرنفال تم اعتقال 275 شخصا بتهم مختلفة، بما في ذلك حيازة أسلحة ومخدرات واعتداء على ضباط الشرطة وجرائم جنسية.