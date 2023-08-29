بعد القصف الإسرائيلي.. وزارة النقل السورية تعلن موعد استئناف العمل في مطار حلب

قالت وزارة النقل السورية اليوم الثلاثاء، إنها ستأستئناف عمل مطار حلب منتصف الليل بعد توقفه عن الخدمة إثر قصف إسرائيلي.

وفي وقت سابق يوم الاثنين، قالت وزارة الخارجية السورية، إن العدوان الإسرائيلي علىمطار حلب الدولي يأتي في إطار التصعيد الأمريكي والغربي ومواصلة دعم الإرهاب وتنظيماته، ومفاقمة نتائج العقوبات الاقتصادية على الشعب السوري، مجددة مطالبة مجلس الأمن الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته لمساءلة كيان الاحتلال عن هذه الجرائم ومحاسبة مرتكبيها، وفقا لوكالة الأنباء السورية "سانا".

وأضافت وزارة الخارجية والمغتربين في سوريا في بيان لها: "يستمر كيان الاحتلال الإسرائيلي بخرقه الفاضح لميثاق الأمم المتحدة وعدم احترامه للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وممارسة سياسته الوحشية المتمثلة بضرب البنى التحتية والمنشآت المدنية الحيوية، حيث قامت قوات الاحتلال في حوالي الساعة الرابعة والنصف من فجر اليوم بتنفيذ عدوان جوي من اتجاه البحر المتوسط غرب اللاذقية مستهدفة مطار حلب الدولي ما أدى إلى خروجه عن الخدمة".