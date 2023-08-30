بشرى لجمهور الزمالك.. شوبير يكشف أسرار اجتماع مهم مع أوسوريو

كشف الإعلامي الرياضي أحمد شوبير، تفاصيل جديدة داخل نادي الزمالك، خلال برنامجه ملعب on time.

وقال شوبير: “اجتمع رجال أعمال نادي الزمالك، مع أوسوريو؛ لطمأنته على الفترة القادمة، وتدعيمه، وتحدثوا معه عن فترة ما بعد إنهاء القيد".

ونجحت اللجنة الثلاثية بنادي الزمالك، برئاسة الدكتور عماد البناني، المدير التنفيذي، وأحمد فواد الوطن المدير المالي، وأيمن شعراوي مدير النشاط الرياضي، في صرف مستحقات الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، ومنحه قيمة راتبه كاملا، والشهر المتبقي له، وجميع مستحقاته المالية المتأخرة.

وأكد عضو اللجنة والمدير المالي للنادي، أنه صرف بالفعل كل مستحقات أوسوريو؛ عقب عقد جلسة مع عبد الواحد السيد مدير الكرة، من أجل توفير كل سبل الراحة أمام إدارة الكرة؛ للعمل في هدوء، وإسعاد الجماهير.