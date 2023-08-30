بعد زيارة البرهان.. هل تكون مصر مفتاح الحل لأزمة السودان؟

قال محمد حمادة، الكاتب الصحفي، إن السودان تمر بالعديد من التحديات الداخلية أهمها الصراع الداخلي، حيث توجد أزمة إنسانية متفاقمة متمثلة في وجود لاجئين وسلب ونهب ثروات الشعب السوداني، مؤكدًا أن مصر لديها ثوابت في التعامل مع القضية السودانية متمثلة في أهمية وحدة وسلامة الأراضي السودانية والمحافظة على مؤسسات السودان.



وأشار “حمادة” خلال حواره ببرنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد”، من تقديم الإعلامية هند النعساني، اليوم الأربعاء إلى أن مصر كانت حريصة على التعاطي مع القضية السودانية على أنها شأن داخلي وعدم السماح بالتدخل الخارجي سواء من قبل دول الجوار أو الدول الكبرى، ومن ثم الوقوف معالسودان وشعبها للوصول إلى حلول سياسية ترضي جميع الأطراف.



دلالة زيارة رئيس مجلس السيادة السوداني إلى مصر



وأوضح دلالة زيارة رئيس مجلس السيادة السوداني إلى مصر بالأمس، قائلًا إن الزيارة جاءت بعد انتشار شائعات بأن الفريق عبد الفتاح البرهان محاصر في الخرطوم وتؤكد هذه الزيارة أن الجيش السوداني مازال يسيطر على الأراضي السودانية وتهدف أيضًا إلى التوصل لحل سياسي للقضية السودانية، بجانب إطلاع الرئيس عبد الفتاح السيسي على مستجدات الأوضاع الميدانية والعسكرية وغيرها.



وأضاف أن الزيارة شهدت تباحث بين الفريق البرهان والرئيس عبد الفتاح السيسي وتثمين الدور المصري الإنساني في استقبال الآلاف من السودانيين، حيث وصل عددهم وفقًا للإحصاءات لـ 300 ألف سوداني.