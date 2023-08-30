وزير الرياضة يزور منتخب رفع الأثقال قبل السفر للسعودية والمشاركة ببطولة العالم

أجرى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، زيارة إلى المعسكر المغلق لمنتخب مصر لرفع الأثقال، في دار الأسلحة والذخيرة، وذلك قبل سفرهم إلى السعودية؛ للمشاركة في بطولة العالم للكبار والمؤهلة لأولمبياد باريس 2024.

ومن المقرر أن تقام منافسات بطولة العالم خلال الفترة من 3 وحتى 17 سبتمبر المقبل، في العاصمة السعودية الرياض، وتعد إحدى البطولات المؤهلة لأولمبياد باريس 2024.

واستقبل الوزير فى المعسكر المحاسب محمد عبدالمقصود رئيس الاتحاد المصري لرفع الأثقال وعضو اللجنة الأولمبية المصرية، وعلاء الدين حسن المدير الفني للمنتخبات لرفع الأثقال، وبعض الأعضاء مجلس إدارة اتحاد.

ووجه الوزير للمنتخب كلمات تشجيعية، مؤكدا أن “الدعم المستمر من الوزارة لن يتوقف، وإن شاء الله ترجعوا بالميداليات، وسأكون في استقبالكم بالمطار”.

ويحرص وزير الشباب والرياضة دائمًا على تقديم الدعم والتشجيع والتحفيز للاعبين، من أجل تحقيق الميداليات في البطولة، ورفع علم مصر عاليًا في جميع المحافل الدولية، بالإضافة إلى العمل على إزالة جميع العقبات والصعوبات التي تواجههم، من أجل تحقيق النجاحات.

وتضم قائمة المنتخب المصري المشاركة في بطولة العالم، 7 لاعبين ولاعبات، وهم: “سارة سمير، نعمة سعيد، حليمة عبد العظيم، كريم كحلة، محمود حسني، ياسر أسامة، وعبد الرحمن محمد“.

ويترأس بعثة المنتخب المصري للكبار لرفع الأثقال في السعودية، أحمد مصطفى حسين عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري.