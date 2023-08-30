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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

وزارة البيئة تستجيب لنائب وتصدر قرارا بعدم استخدام مادة RDF للأسمنت الأبيض

وزارة البيئة
وزارة البيئة

استجابت وزارة البيئة إلى طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد الجبلاوي، وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بشأن عدم استثناء مصانع الأسمنت الأبيض من القرار الوزاري رقم 49 لسنة 2021 الخاص بإلزام مصانع الأسمنت باستخدام مادة “RDF” في مزج الطاقة، ما يهدد هذه الصناعة.

وقال النائب محمد الجبلاوي إنه تقدم منذ فترة بطلب إحاطة إلى مجلس النواب بهذا الشأن، وبالفعل تمت مناقشته داخل لجنة الصناعة بالبرلمان برئاسة المهندس معتز محمود، وبحضور ممثل عن وزارة البيئة، الذي صرح خلال الاجتماع بتعطيل قرار إضافة مادة RDF للأسمنت الأبيض. 

وأكد أنه إذا استمر العمل باستخدام مادة RDF  للأسمنت الأبيض؛ سيكون له أثر سلبي كبير على هذه الصناعة، لأن استخدام هذه المادة يؤثر على درجة لون الأسمنت الأبيض التي تتسم بالبياض الناصع بخلاف خطورة هذه المادة.

وقدم الجبلاوي الشكر لوزارة البيئة لاستجابتها لطلب الإحاطة، مشيرا إلى أن عدم استخدام هذه المادة سينعش صناعة الأسمنت الأبيض وتجعلها تنافس عالميا، موضحا أنه صدر قرار من وزارة البيئة بتعديل المادة، حيث جاء قرار الوزارة كالآتي:

وفي هذا الشأن صدر قرار وزاري لوزارة البيئة رقم 256 لسنة 2023، ويضاف له فقرة ثانية للمادة الأولى من القرار الوزاري أنه تستثنى الشركات والمصانع المنتجة للأسمنت الأبيض من استخدام الوقود المستخرج من المرفوضات RDF حرصا على جودة ونصاعة اللون، على أن تقوم تلك الشركات بتوضيح الإجراءات التي قامت بها لخفض الانبعاثات الكربونية بتقارير الأداء البيئي لها، ويصدر قرار من الرئيس التنفيذي بالضوابط المنظمة لذلك.

طلب الإحاطة وزارة البيئة مصانع الأسمنت الأبيض الطاقة مجلس النواب

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