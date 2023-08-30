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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

أولى رحلات مصر للطيران تنطلق إلى بورسودان 4 سبتمبر المقبل

مصر للطيران
مصر للطيران

تبدأ الشركة الوطنية مصر للطيران، تسيير أولى رحلاتها الجوية المباشرة من مدينة القاهرة الى مدينة بورسودان في دولة السودان، اعتبارا من أول شهر سبتمبر المقبل بواقع رحلة واحده يوميا، أي بمعدل 7 رحلات أسبوعيا.

وبحسب مصادر مطعة بشركة مصر للطيران، فإن الشركة تبدأ تسيير أولى الرحلات يوم الاثنين الموافق 4 سبتمبر، حيث تقلع أول رحلة إلى بورسودان تحمل رقم 865 في تمام الساعة 5 صباحاً، وتعود إلي القاهرة في 11 صباحاً برقم 866، ويمكن للركاب حجز تذاكر سفرهم من مكاتب الشركة أول وكلاء السفر أو الموقع الالكتروني.

تجدر الإشارة إلى أن الشركة الوطنية مصر للطيران، علقت رحلاتها الجوية إلى العاصمة السودانية الخرطوم في أبريل الماضي، على خلفية الأحداث التي شهدها السودان خلال الأشهر القليلة الماضية، من اندلاع اشتباكات ومواجهات داخل البلاد.

 

مصر للطيران دولة السودان مدينة بورسودان

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