أفضل 3 سيارات الشباب تحت سن العشرين.. كيف تختار؟

يمثل اختيار السيارة الأولى للشباب تحديًا كبيرًا للأهل والمراهقين معًا، إذ يجب أن تجمع بين الأمان، السعر المناسب، والاعتمادية، دون إغفال عنصر المتعة في القيادة.

وبالنظر إلى آراء الخبراء وتجارب السائقين، نستعرض لكم أفضل 3 سيارات مناسبة للشباب تحت سن العشرين.

مازدا 3 – الجيل الثاني (2009-2013)

تعد مازدا 3 خيارًا مثاليًا للمراهقين بفضل توازنها بين الاعتمادية، السعر المعقول، وتجربة القيادة الممتعة.

السيارة صغيرة نسبيًا لكنها عملية، وتتمتع بسمعة قوية في الأمان، حيث صمدت في حوادث قاسية دون أن تعرض الركاب لإصابات خطيرة.

هذا يجعلها من أفضل السيارات التي يمكن للأهل الوثوق بها لأبنائهم الجدد في القيادة.

فولفو V50 – الأمان أولًا

لطالما ارتبط اسم فولفو بالسلامة، وسيارة V50 ليست استثناءً.

تأتي مجهزة بنظام الثبات الإلكتروني ESP، وعدد كبير من الوسائد الهوائية، إضافةً إلى تصميم عملي يجعلها مناسبة للمدن والرحلات على حد سواء.

رغم أنها ليست الأسرع، إلا أنها تقدم أداءً مقبولًا للشباب، مع تكلفة معقولة لقطع الغيار وصيانة اقتصادية نسبيًا.

مازدا 3 هاتشباك – متعة القيادة بناقل يدوي

يمنح الجيل الأحدث من مازدا 3 هاتشباك الشباب فرصة فريدة لتعلم قيادة ناقل الحركة اليدوي، وهو ما يضيف قيمة تعليمية مهمة ويمنحهم ثقة أكبر خلف المقود.

السيارة صغيرة بما يكفي لسهولة ركنها في المدن، لكنها كبيرة بما يكفي لتلبية احتياجاتهم اليومية.

أسعارها في سوق السيارات المستعملة معقولة، مما يجعلها خيارًا واقعيًا للأسر.

السيارة المثالية للمراهق ليست بالضرورة الأحدث أو الأسرع، بل الأكثر أمانًا واعتمادية، وتوفر لهم خبرة قيادة متوازنة.

مازدا 3 وفولفو V50 تثبتان أنه يمكن الجمع بين السلامة، العملية، والمتعة في سيارة واحدة، لتصبح بداية مثالية لشاب يدخل عالم القيادة.