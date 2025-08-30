قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بالمستندات.. ننشر إجراءات الضرائب لزيادة الحصيلة خلال العام المالي الماضي
أنور: قطاع المكملات الغذائية صناعة استراتيجية تستهدف مليار دولار صادرات
توقعات بفوز كاسح للشيخ محمد حشاد بمنصب نقيب القراء
بث مباشر.. الأزهر يطلق يوم السرد القرآني وختم المصحف كاملاً في جلسة واحدة
الداخلية تكشف تفاصيل هروب نزلاء من مصحة لعلاج الإدمان بالمقطم
المالية: 35% زيادة فى الإيرادات الضريبية نتيجة لتجاوب مجتمع الأعمال
المالية: ندعم الفئات الأقل دخلاً بمبادرات علاجية وإسكانية| تفاصيل
المالية: وفرنا 440 مليار جنيه للتعامل مع مشكلات الطاقة وتدبير المواد البترولية
وزير المالية : تحملنا 7.5 مليار جنيه لدعم الاسكان الاجتماعي و143مليارا للمعاشات
المالية: 18 مليار جنيه لمساندة الأنشطة التصديرية وسداد المستحقات المتأخرة للمصدرين
الدولار بـ 40 جنيه.. خبير اقتصادي يعلن مفاجأة بعد تصريح موازنة النواب
وزير المالية: ارتفاع إيرادات الضرائب لـ 2.204 تريليون جنيه بزيادة 35%
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

أفضل 3 سيارات الشباب تحت سن العشرين.. كيف تختار؟

سيارات الشباب
سيارات الشباب
عزة عاطف

يمثل اختيار السيارة الأولى للشباب تحديًا كبيرًا للأهل والمراهقين معًا، إذ يجب أن تجمع بين الأمان، السعر المناسب، والاعتمادية، دون إغفال عنصر المتعة في القيادة. 

وبالنظر إلى آراء الخبراء وتجارب السائقين، نستعرض لكم أفضل 3 سيارات مناسبة للشباب تحت سن العشرين.

مازدا 3 – الجيل الثاني (2009-2013)

تعد مازدا 3 خيارًا مثاليًا للمراهقين بفضل توازنها بين الاعتمادية، السعر المعقول، وتجربة القيادة الممتعة. 

السيارة صغيرة نسبيًا لكنها عملية، وتتمتع بسمعة قوية في الأمان، حيث صمدت في حوادث قاسية دون أن تعرض الركاب لإصابات خطيرة. 

هذا يجعلها من أفضل السيارات التي يمكن للأهل الوثوق بها لأبنائهم الجدد في القيادة.

فولفو V50 – الأمان أولًا

لطالما ارتبط اسم فولفو بالسلامة، وسيارة V50 ليست استثناءً. 

تأتي مجهزة بنظام الثبات الإلكتروني ESP، وعدد كبير من الوسائد الهوائية، إضافةً إلى تصميم عملي يجعلها مناسبة للمدن والرحلات على حد سواء. 

رغم أنها ليست الأسرع، إلا أنها تقدم أداءً مقبولًا للشباب، مع تكلفة معقولة لقطع الغيار وصيانة اقتصادية نسبيًا.

مازدا 3 هاتشباك – متعة القيادة بناقل يدوي

يمنح الجيل الأحدث من مازدا 3 هاتشباك الشباب فرصة فريدة لتعلم قيادة ناقل الحركة اليدوي، وهو ما يضيف قيمة تعليمية مهمة ويمنحهم ثقة أكبر خلف المقود. 

السيارة صغيرة بما يكفي لسهولة ركنها في المدن، لكنها كبيرة بما يكفي لتلبية احتياجاتهم اليومية. 

أسعارها في سوق السيارات المستعملة معقولة، مما يجعلها خيارًا واقعيًا للأسر.

السيارة المثالية للمراهق ليست بالضرورة الأحدث أو الأسرع، بل الأكثر أمانًا واعتمادية، وتوفر لهم خبرة قيادة متوازنة. 

مازدا 3 وفولفو V50 تثبتان أنه يمكن الجمع بين السلامة، العملية، والمتعة في سيارة واحدة، لتصبح بداية مثالية لشاب يدخل عالم القيادة.

سيارات سيارات الشباب مازدا 3 فولفو V50 أفضل سيارة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالة الطقس

أمطار رعدية تضرب تلك المناطق.. تحذير عاجل بشأن حالة طقس السبت

جيش الإحتلال - أرشيفي

سقوط قتـ.لى وجرحى في صفوف الجنود الإسرائيليين بحي الزيتون

البلوجر هاجر سليم

خلاص حرمت .. هاجر سليم تنهار أمام مباحث الأداب

صورة تعبيرية

يطبق خلال أيام.. كيفية حساب أجر موظفي القطاع الخاص بقانون العمل الجديد

أسعار الدواجن

بعد انخفاض الفراخ الحمراء .. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم

آية تجلب الرزق في ثانية

آية في القرآن تجلب الرزق في ثانية.. رددها الآن واستعد للغنى

الارصاد الجوية

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة

الدكتور محمد البلاصي

أخطأت في التقدير.. الدكتور صاحب واقعة الرقص بعد عملية قيصرية يعتذر

ترشيحاتنا

برج السرطان حظك اليوم السبت 30 أغسطس 2025

برج السرطان حظك اليوم السبت 30 أغسطس 2025.. تواصل مع من يسكن قلبك

طريقة عمل بطاطس كروكيت بالجبن

بخطوات سهلة.. طريقة عمل بطاطس كروكيت محشية بالهالبينو والجبن في المنزل

أخبار السيارات

أخبار السيارات| استدعاء 314 ألف سيارة فورد .. وآودي الجديدة بقوة 700 حصان

بالصور

في عيد ميلادها الـ 22.. 10 صور رومانسية لـ ليلى أحمد زاهر رفقة زوجها

ليلى زاهر
ليلى زاهر
ليلى زاهر

أفضل 3 سيارات الشباب تحت سن العشرين.. كيف تختار؟

سيارات الشباب
سيارات الشباب
سيارات الشباب

شركة لوتس للسيارات تسرح عمالها لتجنب الإفلاس

لوتس
لوتس
لوتس

فستان بسيط.. مي حلمي تستعرض رشاقتها على البحر

مي حلمي
مي حلمي
مي حلمي

فيديو

ردود شمس البارودي

شمس البارودي تكسر صمتها: هدايتنا لله وحده وحب عمري باقي في قلبي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: طفلة الشيبسي والترند الحقيقي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العيسى وصناعة الفقيه المجدد

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاعتذار في الزواج… قوة لا ضعف

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: هؤلاء المرشحون.. لا تستمع إليهم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: منصات التأثير الثقافي والديني.. الاختراق الناعم

المزيد