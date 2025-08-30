وزير المالية: سددنا أكثر مما اقترضنا في الدين الخارجي والمحلي

قال أحمد كجوك، وزير المالية، إن الحكومة استطاعت تقليل حجم الدين الخارجي والمحلي خلال العامين الماضيين، مؤكدًا أن الدين الخارجي لأجهزة الموازنة تراجع بمقدار 4 مليارات دولار، ما يعكس سدادًا أكبر مما تم اقتراضه.

خفض الدين الخارجي بأربعة مليارات دولار:

إطالة عمر الدين المحلي:

وأوضح كجوك أن الحكومة نجحت في إطالة عمر الدين المحلي من 1.2 عام في يونيو 2024 إلى 1.6 عام بنهاية السنة المالية الماضية، ما يساهم في تقليل الأعباء المالية على الموازنة العامة.

استراتيجية لتحسين مؤشرات الدين:

وأكد وزير المالية أن هناك استراتيجية متكاملة وطموحة لتحسين مؤشرات الدين سواء المحلي أو الخارجي، وهو ما يهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.

