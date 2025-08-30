قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حركة فتح: تهديدات إسرائيل باجتياح غزة خطة تهجير جديدة للفلسطينيين
خطة غير مفهومة.. رئيس الصليب الأحمر: إخلاء غزة بشكل جماعي مستحيل
وزير التعليم العالي: بدء الدراسة في 12 جامعة أهلية جديدة خلال العام الدراسي 2025 /2026
المالية: مصر سددت التزامات خارجية تفوق القروض الجديدة وخفضت الدين 4 مليارات دولار
وزير المالية: سددنا أكثر مما اقترضنا في الدين الخارجي والمحلي
منع الراقصة بديعة وحش الكون من مغادرة البلاد
منع نورا دانيال راقصة حفلات الأثرياء من مغادرة البلاد
تشكيل بيراميدز بطل أفريقيا المتوقع أمام الأهلي بالدوري الممتاز
قرار عاجل .. منع البلوجر نرمين طارق من مغادرة البلاد
المالية: خفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة من 1لـ 2 مليار دولار سنويًا
وزير المالية: تحقيق فائض أولي 3.6% في الموازنة يعزز الاستقرار المالي
أصغر إمام جامع.. أول صور للفائز بالمركز الثاني بمسابقة حفظ القرآن بالمغرب
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
وزير المالية: سددنا أكثر مما اقترضنا في الدين الخارجي والمحلي

منار عبد العظيم

قال أحمد كجوك، وزير المالية، إن الحكومة استطاعت تقليل حجم الدين الخارجي والمحلي خلال العامين الماضيين، مؤكدًا أن الدين الخارجي لأجهزة الموازنة تراجع بمقدار 4 مليارات دولار، ما يعكس سدادًا أكبر مما تم اقتراضه.

خفض الدين الخارجي بأربعة مليارات دولار:

وذكر الوزير أن الدين الخارجي لأجهزة الموازنة تراجع بمقدار 4 مليارات دولار خلال العامين الماضيين، وهو مؤشر إيجابي يعكس قدرة الحكومة على سداد الديون بشكل أفضل مما تم اقتراضه.

إطالة عمر الدين المحلي:

وأوضح كجوك أن الحكومة نجحت في إطالة عمر الدين المحلي من 1.2 عام في يونيو 2024 إلى 1.6 عام بنهاية السنة المالية الماضية، ما يساهم في تقليل الأعباء المالية على الموازنة العامة.

استراتيجية لتحسين مؤشرات الدين:

وأكد وزير المالية أن هناك استراتيجية متكاملة وطموحة لتحسين مؤشرات الدين سواء المحلي أو الخارجي، وهو ما يهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
 

وزير المالية أحمد كجوك الاقتصاد المصري

