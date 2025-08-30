المالية: تحسن الأداء المالي مكن الدولة من توسيع برامج الحماية الاجتماعية

قال الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، إن تحسن الأداء الاقتصادي والمالي للدولة خلال العام المالي 2024-2025 أتاح للحكومة تعزيز برامج الحماية الاجتماعية الأكثر استهدافًا، بما يسهم في دعم المواطنين بشكل مباشر.

وأوضح الوزير خلال مؤتمر صحفي، أن قوة الأداء المالي جاءت بالتوازي مع جهود الحكومة للسيطرة على معدلات التضخم والاستفادة من انخفاض أسعار الفائدة مؤخرًا، الأمر الذي يعكس تحسن بيئة الاقتصاد الكلي بشكل عام.

وأكد أن الدولة مستمرة في هذا التوجه خلال الفترة المقبلة، عبر التوسع في سياسات الحماية الاجتماعية، وتخفيف الأعباء المعيشية على الفئات الأكثر احتياجًا، بالتوازي مع ضبط المالية العامة وإدارة الدين بفعالية.