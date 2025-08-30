وزير المالية: الإعلام يلعب دورًا مؤثرًا في الإصلاح المالى والاقتصادي والضريبي

وجَّه أحمد كجوك وزير المالية، خلال المؤتمر الصحفي لإعلان نتائج الأداء المالي للعام المالى الماضي، الشكر لرجال الإعلام، قائلاً: «شكرًا لشركائنا المتميزين فى التواصل الإعلامي الاحترافي والمتنوع».

وأضاف كجوك، أن الإعلام يلعب دورًا محوريًا ومؤثرًا فى مسار الإصلاح المالى والاقتصادي والضريبي، موضحًا أن توصيل المعلومة بدقة واحترافية مهمة وطنية، معربًا عن شكره لكل الحاضرين بالمؤتمر الصحفي وزملائهم على الدعم والمساندة خلال العام المالى الماضي.

وأوضح كجوك، أن استخدام كل وسائل التواصل الإعلامي ساعدنا فى المشاركة الفعالة مع قطاعات عديدة وأسهم فى تقديم خدمة أفضل للمواطن.