وزير المالية: تحقيق فائض أولي 3.6% في الموازنة يعزز الاستقرار المالي

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، في مؤتمر صحفي، أن الحكومة حققت المستهدفات المالية بنجاح، مشيرًا إلى أن تحقيق فائض أولي بنسبة 3.6% ساعد في زيادة الإنفاق على القطاعات الحيوية التي تؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين.

زيادة الإنفاق على القطاعات الحيوية

وأشار كجوك خلال المؤتمر الصحفي إلى أن الفائض الأولي أتاح للحكومة زيادة الإنفاق في القطاعات الأساسية مثل الصحة والتعليم، مما ساهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

تحسن النشاط الاقتصادي والشراكة مع القطاع الخاص



وأكد الوزير أن التنوع في النشاط الاقتصادي وتحسين مسار الشراكة مع القطاع الخاص كان له دور كبير في مواجهة التحديات الاقتصادية، مثل تراجع إيرادات قناة السويس وقطاع الطاقة.

تحقيق تراجع في الدين العام:

وأوضح أن المؤشرات الأولية أظهرت تراجع نسبة دين أجهزة الموازنة من 89.4% في يونيو 2024 إلى 85.6% من الناتج المحلي في يونيو 2025، مما يعكس تحسنًا في الوضع المالي