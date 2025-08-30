شمس البارودي تكسر صمتها: هدايتنا لله وحده وحب عمري باقي في قلبي

نشرت الفنانة المعتزلة شمس البارودي، منشورًا عبر حسابها على موقع “فيسبوك”، ردّت فيه على الانتقادات التي طالتها عقب وفاة زوجها الفنان الكبير حسن يوسف.

وأكدت البارودي ، أنها اعتادت منذ أكثر من عشرين عامًا على التعبير عن آرائها عبر صفحتها الشخصية، مشيرة إلى أن زوجها الراحل كان يتابع ما تكتبه باستمرار.

وانتقدت ما وصفته بـ”جحافل التكفير”، مؤكدة أن صوتها لم ولن يُكتم ما دامت حيّة، موضحة أنها تدعو لزوجها وتتصدق عنه وتختم القرآن لروحه، مشددة على أن هدايتها كانت لوجه الله وحده، وليس لإرضاء البشر.

