بالمستندات.. ننشر إجراءات الضرائب لزيادة الحصيلة خلال العام المالي الماضي
أنور: قطاع المكملات الغذائية صناعة استراتيجية تستهدف مليار دولار صادرات
توقعات بفوز كاسح للشيخ محمد حشاد بمنصب نقيب القراء
بث مباشر.. الأزهر يطلق يوم السرد القرآني وختم المصحف كاملاً في جلسة واحدة
الداخلية تكشف تفاصيل هروب نزلاء من مصحة لعلاج الإدمان بالمقطم
المالية: 35% زيادة فى الإيرادات الضريبية نتيجة لتجاوب مجتمع الأعمال
المالية: ندعم الفئات الأقل دخلاً بمبادرات علاجية وإسكانية| تفاصيل
المالية: وفرنا 440 مليار جنيه للتعامل مع مشكلات الطاقة وتدبير المواد البترولية
وزير المالية : تحملنا 7.5 مليار جنيه لدعم الاسكان الاجتماعي و143مليارا للمعاشات
المالية: 18 مليار جنيه لمساندة الأنشطة التصديرية وسداد المستحقات المتأخرة للمصدرين
الدولار بـ 40 جنيه.. خبير اقتصادي يعلن مفاجأة بعد تصريح موازنة النواب
وزير المالية: ارتفاع إيرادات الضرائب لـ 2.204 تريليون جنيه بزيادة 35%
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فيديو

شمس البارودي تكسر صمتها: هدايتنا لله وحده وحب عمري باقي في قلبي

مروج حسني

نشرت الفنانة المعتزلة شمس البارودي، منشورًا عبر حسابها على موقع “فيسبوك”، ردّت فيه على الانتقادات التي طالتها عقب وفاة زوجها الفنان الكبير حسن يوسف.

وأكدت البارودي ، أنها اعتادت منذ أكثر من عشرين عامًا على التعبير عن آرائها عبر صفحتها الشخصية، مشيرة إلى أن زوجها الراحل كان يتابع ما تكتبه باستمرار. 

وانتقدت ما وصفته بـ”جحافل التكفير”، مؤكدة أن صوتها لم ولن يُكتم ما دامت حيّة، موضحة أنها تدعو لزوجها وتتصدق عنه وتختم القرآن لروحه، مشددة على أن هدايتها كانت لوجه الله وحده، وليس لإرضاء البشر.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي. 

شمس البارودي حسن يوسف الإنتقادات شمس

حالة الطقس

أمطار رعدية تضرب تلك المناطق.. تحذير عاجل بشأن حالة طقس السبت

جيش الإحتلال - أرشيفي

سقوط قتـ.لى وجرحى في صفوف الجنود الإسرائيليين بحي الزيتون

البلوجر هاجر سليم

خلاص حرمت .. هاجر سليم تنهار أمام مباحث الأداب

صورة تعبيرية

يطبق خلال أيام.. كيفية حساب أجر موظفي القطاع الخاص بقانون العمل الجديد

أسعار الدواجن

بعد انخفاض الفراخ الحمراء .. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم

آية تجلب الرزق في ثانية

آية في القرآن تجلب الرزق في ثانية.. رددها الآن واستعد للغنى

الارصاد الجوية

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة

الدكتور محمد البلاصي

أخطأت في التقدير.. الدكتور صاحب واقعة الرقص بعد عملية قيصرية يعتذر

رمضان صبحي

المستشار القانوني لـ بيراميدز يكشف مفاجأة بشأن رمضان صبحي.. تفاصيل

مودرن سبورت

مجدي عبدالعاطي: مودرن سبورت "حالة مختلفة" هذا الموسم

محمد صلاح

محمد صلاح: لا أحتاج إثبات شيئ لأي شخص وأحاول منح خبراتي للاعبين الشباب

في عيد ميلادها الـ 22.. 10 صور رومانسية لـ ليلى أحمد زاهر رفقة زوجها

ليلى زاهر

أفضل 3 سيارات الشباب تحت سن العشرين.. كيف تختار؟

سيارات الشباب

شركة لوتس للسيارات تسرح عمالها لتجنب الإفلاس

لوتس

فستان بسيط.. مي حلمي تستعرض رشاقتها على البحر

مي حلمي

ردود شمس البارودي

شمس البارودي تكسر صمتها: هدايتنا لله وحده وحب عمري باقي في قلبي

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: طفلة الشيبسي والترند الحقيقي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العيسى وصناعة الفقيه المجدد

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاعتذار في الزواج… قوة لا ضعف

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: هؤلاء المرشحون.. لا تستمع إليهم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: منصات التأثير الثقافي والديني.. الاختراق الناعم

