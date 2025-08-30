موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري.. اعرف القنوات الناقلة

تتجه أنظار عشاق الكرة المصرية، مساء اليوم السبت صوب استاد السلام، حيث يستضيف مباراة مرتقبة تجمع بين الأهلي وبيراميدز في الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز، وتنطلق صافرة البداية في تمام التاسعة مساء.

استعدادات الأهلي للمباراة

وأنهى النادي الأهلي تحضيراته للقاء مساء أمس الجمعة، حيث ركز الإسباني خوسيه ريبيرو المدير الفني للفريق على تصحيح بعض الأخطاء التي ظهرت في المباريات السابقة، وعلى رأسها إهدار الفرص وضعف التمركز الدفاعي.

كما حرص المدرب، على تطبيق جمل تكتيكية جديدة خلال المران الأخير.

ودخل الفريق معسكرا مغلقا عقب المران بمشاركة جميع اللاعبين الجاهزين، على أن تشهد القائمة عودة محمد هاني بعد انتهاء إيقافه، في حين يستمر غياب عدد من العناصر الأساسية بداعي الإصابة.

الغيابات المؤثرة

تضرب الإصابات صفوف الأهلي قبل مواجهة بيراميدز، حيث يفتقد الفريق كلا من:

مروان عطية (جراحة الفتق).

ياسر إبراهيم (تمزق في الفخذ).

ياسين مرعي (إصابة في العضلة الخلفية).

محمد شكري (إصابة في العضلة الأمامية).

إمام عاشور (عدم الجاهزية بعد التعافي من كسر الترقوة).

مشوار الأهلي وبيراميدز

الأهلي يدخل اللقاء بطموح الحفاظ على لقبه الذي حققه الموسم الماضي بعد منافسة شرسة مع بيراميدز حتى الجولة الأخيرة.

وبدأ الفريق مشواره في النسخة الحالية بالتعادل أمام مودرن سبورت (2-2)، ثم فاز على فاركو (4-1)، بينما لم يخض الجولة الثالثة بسبب نظام البطولة الذي يضم هذا الموسم 21 فريقا بعد إلغاء الهبوط.

أما بيراميدز، فيسعى هو الآخر لمواصلة المنافسة بقوة على لقب الدوري، خاصة بعد أن كان وصيف النسخة الماضية بفارق نقطتين فقط خلف الأهلي.

صفقات الفريقين

الأهلي أبرم عدة صفقات بارزة أبرزها التونسي محمد علي بن رمضان، وعودة النجم محمود حسن تريزيجيه، بجانب التعاقد مع أحمد مصطفى زيزو، محمد سيحا، وأحمد رمضان بيكهام، إضافة إلى شراء مصطفى العش بشكل نهائي.

في المقابل، رحل عن الفريق أسماء كبيرة مثل علي معلول، عمرو السولية، وأكرم توفيق.

بيراميدز اكتفى بثلاث صفقات فقط هي البرازيلي إيفرتون دا سيلفا، الحارس محمود جاد من المصري، والجناح مصطفى زيكو من زد.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وبيراميدز

تنقل شبكة أون تايم سبورتس المباراة حصريا، حيث يسبق اللقاء ويليه ستوديو تحليلي يضم نخبة من نجوم الكرة المصرية لتحليل الأداء ورصد أبرز اللقطات.