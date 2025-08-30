الغيابات أزمة في بيراميدز قبل مواجهة الأهلي

يواجه فريق بيراميدز اليوم نظيره الاهلي في اطار منافسات الجوله الخامسة من الدوري.

ويواجه فريق بيراميدز أزمة بسبب الغيابات المؤثرة قبل مواجهة الأهلي مساء اليوم السبت على استاد السلام ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز.

وأصبح محمود مرعي، مدافع الفريق، خارج حسابات الجهاز الفني بسبب إصابة في الركبة حيث لم يشارك في حيث اكتفى بخوض برنامج تأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي، على أن يخضع لفحوصات طبية خلال الساعات المقبلة لتحديد مدة غيابه.



ويغيب أيضًا عن المباراة الثلاثي رمضان صبحي ومصطفى فتحي ومحمد الشيبي